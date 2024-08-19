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Економіка

Деякі українці залишаться без субсидій: кому не нададуть державну допомогу

субсидія
Фото: УНІАН | Деякі українці залишаться без субсидій

Щоб уникнути відмови в субсидії, треба правильно написати заяву і заповнити декларацію про доходи, зібрати всі необхідні документи і вчасно платити за комунальні послуги.

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Деяким українцям можуть припинити виплати, якщо вони не дотримуватимуться загальних правил. Існують кілька причин для припинення державної допомоги. Про це повідомляє Урядовий портал.

Є три основні причини:

  • помилки в заяві або декларації — якщо в наданих документах є неточності, Пенсійний фонд України має проінформувати про це. На виправлення помилок дається 30 днів, після чого документи можуть ще раз розглянути і призначити субсидію;
  • неповний пакет документів — у такому разі також надається 30 днів, щоб донести необхідні документи;
  • заборгованість за комунальні послуги — навіть незначні борги за комуналку можуть стати причиною відмови в субсидії.

Щоб уникнути відмови в субсидії, необхідно:

  • правильно написати заяву і заповнити декларацію про доходи;
  • зібрати всі необхідні документи;
  • своєчасно сплачувати за комунальні послуги або укласти договір про реструктуризацію боргу в разі його наявності.

Оформити субсидію можна так:

  • через ПФУ — особисто в сервісних центрах або поштою;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або портал "Дія";
  • у центрах надання адміністративних послуг;
  • через уповноважених осіб виконавчих органів місцевих рад.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.