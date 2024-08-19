Деякі українці залишаться без субсидій: кому не нададуть державну допомогу

Щоб уникнути відмови в субсидії, треба правильно написати заяву і заповнити декларацію про доходи, зібрати всі необхідні документи і вчасно платити за комунальні послуги.

Related video

Деяким українцям можуть припинити виплати, якщо вони не дотримуватимуться загальних правил. Існують кілька причин для припинення державної допомоги. Про це повідомляє Урядовий портал.

Є три основні причини:

помилки в заяві або декларації — якщо в наданих документах є неточності, Пенсійний фонд України має проінформувати про це. На виправлення помилок дається 30 днів, після чого документи можуть ще раз розглянути і призначити субсидію;

неповний пакет документів — у такому разі також надається 30 днів, щоб донести необхідні документи;

заборгованість за комунальні послуги — навіть незначні борги за комуналку можуть стати причиною відмови в субсидії.

Щоб уникнути відмови в субсидії, необхідно:

правильно написати заяву і заповнити декларацію про доходи;

зібрати всі необхідні документи;

своєчасно сплачувати за комунальні послуги або укласти договір про реструктуризацію боргу в разі його наявності.

Оформити субсидію можна так:

через ПФУ — особисто в сервісних центрах або поштою;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або портал "Дія";

у центрах надання адміністративних послуг;

через уповноважених осіб виконавчих органів місцевих рад.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.