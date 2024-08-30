Субсидии в Украине: продолжат ли платить выплаты в сентябре

Субсидию можно оформить и на управление многоквартирными домами.

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В сентябре субсидии для украинцев будут продолжать начисляться, но остается вопрос о том, будут ли они фактически выплачены. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Украинцы будут продолжать получать субсидии, которые можно будет использовать для оплаты жилищных и коммунальных услуг, а также для приобретения сжиженного газа и твердого или жидкого печного топлива. Также предусмотрена возможность оформления субсидии на управление многоквартирными домами.

Субсидия покрывает расходы на поставку и распределение следующих услуг:

природный газ,

электроэнергия,

тепло,

горячая вода,

централизованное водоснабжение и водоотвод.

Также в этом месяце будут доступны субсидии на обращение с бытовыми отходами.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.