Найближчим часо ціни зростатимуть: щодо цього твердження сумнівів немає майже ні у кого. Але які саме продукти подорожчають найбільше і що б було непогано купити заздалегідь? Про це — в матеріалі Фокусу.

Related video

У вересні ціни поставили рекорд, і це ще не кінець. Експерти прогнозують зростання вартості овочів, молочних продуктів, алкоголю та кажуть про 100-відсоткову закономірність: найбільше зростуть ціни на найдешевші товари, водночас вартість дорогих продуктів залишиться незмінною.

1.Картопля: потрібно докопати за тиждень

Ціни на картоплю зростають через те, що цього року урожай виявився майже на третину менше, ніж торік, до того ж якість погіршилась через посуху та аномальну спеку.

Посуха дуже ускладнила збір картоплі

"Рік тому картопля продавалася по 12 грн на опті та 18 грн за кілограм у роздріб, а наразі ціна в опті — 18 грн, у роздробі — 25-26 грн, — зазначив у розмові з Фокусом виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. — Зараз на українському ринку такі ціни, що польська та литовська картопля не тільки спокійно проходять за своїми цінами, але й збивають наші".

За словами експертки Світового Банку Оксани Руженкової, опитування минулого тижня показало, що картоплю вже викопали 94% домогосподарств та 80% промислових виробників. Тобто промисловість трохи відстає, але, каже експертка, в них непогані шанси впоратися за тиждень-півтора.

Важливо

Смажитимемо польську: експерт Оксана Руженкова розповіла, наскільки подорожчає картопля взимку

"Справа в тому, що за тиждень нам обіцяють заморозки, а це не найкращий момент для копки картоплі, — пояснила Руженкова у розмові з Фокусом. — Адже якщо викопану картоплю залишити на вулиці, вона підмерзне".

Також не дуже добрі новини полягають в тому, що 5% домогосподарств поскаржилися на погану якість картоплі. Це означає, що вони можуть не прокормити себе і докупатимуть картоплю на ринку, що додаватиме тиску на ціни.

Зараз на українському ринку такі ціни, що польська та литовська картопля не тільки спокійно проходять за своїми цінами, але й збивають наші

До речі, додала експертка СБ, є ще один дзвіночок, що каже про подальше зростання цін: фермери не хочуть укладати контракти збуту продукції на сезон, навіть якщо закупівельники включають у нього пункт про щомісячний перегляд ціни. Аграрії сподіваються, що цей сезон стане для них "золотим".

2. Овочі борщового набору: додадуть третину ціни

За словами Олега Пендзина, ціни на овочі також зростатимуть, але все ж таки стрімкого подорожчання не очікується. До кінця року овочі борщового набору будуть в середньому дорожче на 30–35% у порівнянні з минулим роком.

Ціни на картоплю та на інші овочі борщового набору насамперед залежать від погоди.

Важливо

Шалені ціни: 10 вагомих факторів, які піднімуть цінники до зими — що подорожчає

"Якщо країну завалить снігом, або підуть сильні дощі, логістика подорожчає, прихід імпорту ускладниться, відповідно ціни зростатимуть швидко, — пояснює економіст. — Якщо буде більш-менш нормальна погода, ціни зростатимуть повільніше. Але у будь-якому випадку та ж картопля не буде продаватися по 50 грн за кіло, бо ціни обмежуватиме купівельна спроможність населення".

Найближчим часом, насамперед, дорожчатимуть найдешевші продукти

3. Макарони та крупи: дешеве стане дорогим

Експерти впевнено прогнозують, що найближчим часом, насамперед, дорожчатимуть найдешевші продукти. А це не тільки овочі борщового набору, але й хліб, макарони, крупи тощо. Головних причин тут дві.

По-перше, нагадує аналітик Данило Монін, на вартість логістичних витрат впливає зростання акцизів на пальне. І, насамперед, це впливатиме саме на подорожчання найдешевших товарів, тому що вартість перевезення кілограма ваги у них становить більшу частку цінника.

Через зниження доходів харчові звички українських споживачів переживають великі зміни

Друга причина полягає у зниженні доходів українців. Через це харчові звички українських споживачів переживають великі зміни.

"Зараз чимало споживачів, які раніше зі своїми середніми доходами купували м'ясо, рибу та молочку, переходять до групи людей з низькими доходами, які споживають переважно хліб та картоплю, — пояснив у розмові з Фокусом Олег Пендзин. — Відповідно, попит на дешеві продукти, а разом з ними і ціни, зростають. Адже тепер у сегменті найдешевших продуктів до людей з низьким рівнем доходів додаються люди з середнім рівнем доходів. Водночас вартість більш дорогих продуктів залишається незмінною".

Важливо

Українці залишилися без субсидії на комунальні послуги у вересні: у чому причина

4. Вершкове масло: подорожчає через сезонність та проблеми з електрикою

Ціни на вершкове масло вже потягнулися вгору, і зростання триватиме. На це впливають всі фактори разом — як сезонні проблеми, так і логістичні.

"На зростання вартості молочки також впливають проблеми з електрикою, — додає Оксана Руженкова. — Плюс новий фактор — підвищення податків, який вплине на фермерів та переробників".

Ціни на вершкове масло вже потягнулися вгору, і зростання триватиме Фото: 2day.kh.ua

Щодо м'яса думки експертів різні. На думку Руженкової, м'ясо може трохи додати в ціни, а ось Олег Пендзин вважає, що це не більше, ніж мрії виробників. М'ясо дорожчати не буде просто тому, що в людей немає грошей, каже експерт. Проте на його вартість можуть вплинути відключення електроенергії в зимові місяці.

5. Алкоголь: є причини для зростання вартості

Законопроєктом №11416-д про внесення низки змін до Податкового кодексу України передбачене підвищення відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої на 50%. У "Укрсадвинпромі" вже зазначили, що це позитивно позначиться на алкогольному ринку країни, бо не тільки призведе до підвищення податкових надходжень до держбюджету, але й вирішить питання з фальсифікованою продукцією. Адже наразі на прилавках українських магазинів присутнє дуже дешеве вино, яке має вкрай низьку якість.

Найдешевше вино найближчим часом подорожчає у півтора рази, а після цього почне потроху піднімати ціни і середній ціновий сегмент

Таким чином можна прогнозувати, що найдешевше вино найближчим часом подорожчає у півтора рази, вважає Оксана Руженкова. А після цього почне потроху піднімати ціни і середній ціновий сегмент.

"Напевне підвищення цін торкнеться не тільки вина, але й горілки, коньяку, — вважає експертка СБ. — Тож якщо зараз не зорієнтуватися і не зробити якісь запаси, під Новий рік можна отримати сюрприз".