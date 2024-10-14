Зафіксовано рекорд: у вересні було найвище зростання цін в Україні

За даними Держстату, рівень базової інфляції з початку року сягнув позначки в 6,6%.

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У вересні темпи інфляції на споживчому ринку зросли до 1,7%. Для порівняння, у серпні цей показник становив 0,6%, у липні — 0%, у червні — 2,2%, у травні — 0,6%, у квітні — 0,2%, у березні — 0,5%, у лютому — 0,3%, а в січні — 0,4%. Про це повідомляється в даних Держстату.

Порівняно з тим самим періодом минулого року, інфляція збільшилася до 8,6%. З початку року ціни піднялися на 6,5%. Базова інфляція у вересні порівняно із серпнем становила 1,7%, а від початку року вона сягнула 6,6%.

На споживчому ринку відзначено підвищення цін на продукти харчування та безалкогольні напої на 1,8%. Найбільше подорожчання відбулося у яєць — на 12,1%. Ціни на овочі, олію, молоко і молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, м'ясо і м'ясопродукти, а також рис збільшилися в діапазоні від 1,1% до 3,8%. Водночас спостерігається зниження цін на цукор і фрукти — на 1,8% і 0,2% відповідно.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг та взуття збільшилися в ціні на 7,8%, при цьому вартість одягу зросла на 7,9%, а взуття — на 7,7%. Тарифи на транспорт зросли на 0,8%, що в основному пов'язано з подорожчанням палива і мастильних матеріалів на 1,0%. Водночас, проїзд у залізничному пасажирському транспорті став дешевшим на 3%.

Водночас послуги освіти подорожчали на 10,1%, а саме: вищої — на 11,8%, середньої — на 11,1%.

Фокус уже повідомляв, що майже 40% сімей грошей вистачає тільки на їжу. Згідно з новим дослідженням, дохід українців у 2024 році не покращився.