В Україні значно подорожчали популярні продукти: як змінилися ціни

Ціни на більшість молочних продуктів, включно з молоком, кефіром, сметаною і сирами, зросли на 15-20%.

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Ціни на молочні продукти в Україні значно зросли через зниження виробництва молока та перебої з електропостачанням. Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Так, пастеризоване молоко тепер коштує до 49,86 грн за кілограм, кефір — до 87,20 грн за кілограм, а сметана — до 190,57 грн за кілограм, що робить ці продукти менш доступними для покупців. Тривалі відключення електроенергії, спричинені російськими ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі, призводять до перебоїв у роботі систем вентиляції та охолодження на фермах.

Спека негативно позначається на продуктивності корів, які страждають від теплових ударів, що призводить до зниження обсягів виробництва молока. У результаті цього молокопереробні підприємства зіткнулися з істотним дефіцитом сировини.

Це спричинило збільшення закупівельних цін, що позначилося на вартості молочної продукції в магазинах. За інформацією Кухалейшвілі, ціни на основні молочні товари, як-от молоко, кефір, сметана і сири, піднялися на 15-20%.

Тривалі відключення електроенергії в Україні також призводять до зупинки холодильного обладнання, що збільшує ризик псування готової молочної продукції. Потужності дизельних генераторів, які використовуються як резервне джерело енергії, не завжди вистачає для підтримки потрібного температурного режиму у великих магазинах. У результаті молочні продукти псуються, що спричиняє додаткові збитки для виробників і подальше підвищення цін на продукцію.

Крім того, використання дизельних генераторів істотно підвищує виробничі витрати, що також позначається на кінцевій вартості молочної продукції. На думку експертів, ціни на деякі види молочних товарів збільшилися на 3-5% тільки за останній місяць через додаткові витрати на електроенергію та логістику.

Ціни на молочні продукти в українських супермаркетах

Ціни на різні види молочної продукції зросли неоднаково, залежно від низки факторів. Наразі вартість у найбільших супермаркетах країни має такий вигляд:

молоко пастеризоване жирністю 2,5%: у середньому коштує 49,10 грн за кг;

кефір жирністю 2,5%: у середньому коштує 56,29 грн за кг;

сметана жирністю 15%: у середньому коштує 133,93 грн за кг;

йогурт питний: у середньому коштує 93,67 грн за кг;

сир кисломолочний жирністю 9%: у середньому коштує 224,50 грн за кг;

вершкове масло жирністю від 72,5 до 73%: у середньому коштує 436,25 грн за кг;

сир Український жирністю 50%: у середньому коштує 462,80 грн за кг;

сир Голландський жирністю 45%: у середньому коштує 455,28 грн за кг;

сир Гауда жирністю 45%: у середньому коштує 449,06 грн за кг;

моцарела жирністю 45%: у середньому коштує 448,38 грн за кг.

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