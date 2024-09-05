В Украине сильно подорожали популярные продукты: как изменились цены

Цены на большинство молочных продуктов, включая молоко, кефир, сметану и сыры, выросли на 15-20%.

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Цены на молочные продукты в Украине значительно возросли из-за снижения производства молока и перебоев с электроснабжением. Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Так, пастеризованное молоко теперь стоит до 49,86 грн за килограмм, кефир – до 87,20 грн за килограмм, а сметана – до 190,57 грн за килограмм, что делает эти продукты менее доступными для покупателей. Длительные отключения электроэнергии, вызванные российскими ракетными ударами по энергетической инфраструктуре, приводят к перебоям в работе систем вентиляции и охлаждения на фермах.

Жара негативно сказывается на продуктивности коров, которые страдают от тепловых ударов, что приводит к снижению объемов производства молока. В результате этого молокоперерабатывающие предприятия столкнулись с существенным дефицитом сырья.

Это вызвало увеличение закупочных цен, что отразилось на стоимости молочной продукции в магазинах. По информации Кухалейшвили, цены на основные молочные товары, такие как молоко, кефир, сметана и сыры, поднялись на 15-20%.

Длительные отключения электроэнергии в Украине также приводят к остановке холодильного оборудования, что увеличивает риск порчи готовой молочной продукции. Мощности дизельных генераторов, которые используются как резервный источник энергии, не всегда хватает для поддержания нужного температурного режима в крупных магазинах. В результате молочные продукты портятся, что вызывает дополнительные убытки для производителей и дальнейшее повышение цен на продукцию.

Кроме того, использование дизельных генераторов существенно повышает производственные затраты, что также сказывается на конечной стоимости молочной продукции. По мнению экспертов, цены на некоторые виды молочных товаров увеличились на 3-5% только за последний месяц из-за дополнительных расходов на электроэнергию и логистику.

Какие цены на молочные продукты в украинских супермаркетах

Цены на различные виды молочной продукции выросли неодинаково, в зависимости от ряда факторов. На данный момент стоимость в крупнейших супермаркетах страны выглядит следующим образом:

молоко пастеризованное жирностью 2,5%: в среднем стоит 49,10 грн за кг;

кефир жирностью 2,5%: в среднем стоит 56,29 грн за кг;

сметана жирностью 15%: в среднем стоит 133,93 грн за кг;

йогурт питьевой: в среднем стоит 93,67 грн за кг;

сыр кисломолочный жирностью 9%: в среднем стоит 224,50 грн за кг;

сливочное масло жирностью от 72,5 до 73%: в среднем стоит 436,25 грн за кг;

сыр Украинский жирностью 50%: в среднем стоит 462,80 грн за кг;

сыр Голландский жирностью 45%: в среднем стоит 455,28 грн за кг;

сыр Гауда жирностью 45%: в среднем стоит 449,06 грн за кг;

моцарелла жирностью 45%: в среднем стоит 448,38 грн за кг.

Фокус уже сообщал, что почти 40% семей денег хватает только на еду. Согласно новому исследованию, доход украинцев в 2024 году не улучшился.