Новый опрос показал: финансовое состояние украинцев — один из главных показателей жизнеспособности экономики страны — довольно затруднительное. На фоне принятия правительством законопроекта, который предусматривает увеличение налогов, Фокус исследовал, что происходит с доходами семей.

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Среднемесячный уровень доходов украинских семей преимущественно не дотягивает до 30 тыс. грн. А пенсионеры и граждане, которые не работают по состоянию здоровья, живут на 8 тыс. грн в месяц. Об этом свидетельствует новое совместное исследование издания ZN.UA и Украинского центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова. Как меняются доходы украинцев в третий год полномасштабной войны и почему семьям не хватает на необходимое?

Результаты шокируют: какие доходы в Украине и почему украинцы много едят

Согласно опросу, украинские семьи преимущественно живут на доход от 8 тыс. до 30 тыс. грн. В частности, 43,6% работающих респондентов указали свой доход в пределах 8-18 тыс. грн в месяц. А 22% опрошенных обозначили 18-30 тыс. грн. Специалисты добавляют, что львиная доля (67,2%) украинцев, которых они опросили, получает до 8 тыс. грн и являются неработающими или по возрасту, или по состоянию здоровья.

Совместное исследование издания ZN.UA и Украинского центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова доказывает, что украинские семьи преимущественно живут на доход от 8 тыс. до 30 тыс. грн Фото: ZN.UA

Действительно, по словам директора аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрия Чурина, в Украине проживает почти 10 млн пенсионеров, далеко не все из которых могут похвастаться своим благосостоянием.

В Украине проживает почти 10 млн пенсионеров, далеко не все из которых могут похвастаться своим благосостоянием

"К сожалению, демографическая картина такова, что работающие граждане не могут обеспечивать достаточные платежи в Пенсионный фонд, даже если эти пенсионные отчисления немного увеличить. Проблема дефицита Пенсионного фонда известна давно, и только за счет повышения отчислений в ПФУ с работающих граждан эту проблему не решить. Средние зарплаты в Украине действительно низкие, вот и трудно рассчитывать на то, что люди имеют лишние средства в своих кошельках", — отметил Дмитрий Чурин в комментарии Фокусу.

10 млн украинских пенсионеров не могут похвастаться своим благосостоянием Фото: УНИАН

Отметим, что, согласно прошлогоднему исследованию международного скидочного сервиса Picodi, украинцы тратили почти 41,6% дохода на еду и напитки. В этом году вряд ли картина существенно изменилась.

Ранее в сервисе Picodi исследовали расходы на питание в соотношении со всеми расходами на потребительские товары и услуги в 105 странах за 2023 год. Тогда Украина находилась на 93-м месте в рейтинге. Похожие результаты имели Молдова (41,1%), Эфиопия (41,3%) и Камбоджа (42,7%).

Львиную долю доходов украинцы тратят на продукты питания (4,1 балла), не забывают о ЖКУ (3,6 балла), здоровье (2,4 балла) Фото: ZN.UA

Согласно нынешнему исследованию ZN.UA, тенденция по расходам на еду в Украине практически не изменилась.

Исследователи даже назвали приоритетность расходов "выживальщицкой".

Главные статьи расходов украинцев — это еда, здоровье и коммунальные платежи. То есть аспекты, которые нужны для выживания

Так, львиную долю доходов украинцы тратят на продукты питания (4,1 балла), не забывают о ЖКУ (3,6 балла), здоровье (2,4 балла), едва могут себе позволить покупать новую одежду и обувь (2,2 балла).

"Что ж, к сожалению, украинцы все еще "много едят". А судя по тому, что следующая по размеру статья семейных расходов — жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), то еще и много моются", — с горьким юмором прокомментировали результаты опроса в ZN.UA.

Интересно, что согласно июньскому отчету НБУ, доходы граждан стабильно растут (например, зарплата более чем на 20% — Фокус), а инфляция замедляется. Поэтому Фокус попросил прокомментировать такую ситуацию финансового аналитика Андрея Шевчишина.

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"Полномасштабная война стремительно и необратимо изменила потребительские настроения. Главные статьи расходов украинцев — это еда, здоровье и коммунальные платежи. То есть аспекты, которые нужны для выживания. И в этом нет ничего удивительного. В то же время мы видим рост инвестиций в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ), рекордные уровни гривневых депозитов на счетов банков. Мы наблюдаем рекордный спрос на валюту. Но из-за военных действий формируется очень глубокое расслоение населения и разграничение финансовых возможностей людей", — считает эксперт. Он отмечает: да, зарплаты растут, ведь есть дефицит рабочих рук. Поэтому предприятия повышают оклады, а также приглашают экспатов и перекупают специалистов из других компаний. И это все происходит из-за повышения курса. "Гривна девальвирует, соответственно, требования специалистов к зарплате также повышаются. И вместе с этим растет уровень розничной торговли, показатели которой преодолели максимум довоенных времен. Кстати, та же самая инфляция провоцирует повышение зарплат. Поэтому, на мой взгляд, одно другому не мешает", — пояснил Фокусу Андрей Шевчишин.

Аналитик Дмитрий Чурин также указывает на эффект отложенного роста зарплаты.

"Пока инфляция составляла 26%, зарплаты росли медленно, а сейчас инфляция замедляется, поэтому рост зарплат продолжается от прошлого периода, для компенсации прошлой фактической инфляции", — добавляет эксперт.

Львиную долю доходов украинцы тратят на продукты питания Фото: УНИАН

Потратить доход: как зарабатывают в Украине

Полномасштабная война, в частности, динамичная ситуация на линии фронта имеет ощутимое влияние на рынок труда. Об этом свидетельствует исследование за июнь от портала по поиску работы Work.ua. Вакансий в Донецкой и Харьковской областях становится меньше, однако размер средних зарплат на рынке труда в течение года не изменился, а в начале лета даже увеличился на 2,5%.

С февраля 2024 года размер средней зарплаты составлял 20 тыс. грн. В июне этот показатель вырос на 2,5% — до 20 500 грн

По данным специалистов Work.ua, с февраля 2024 года размер средней зарплаты составлял 20 тыс. грн. В июне этот показатель вырос на 2,5% — до 20 500 грн.

"Однако этот рост произошел благодаря вакансиям в Силах обороны. В гражданских профессиях размер средней зарплаты не изменился", — подтвердила эксперт Виктория Белякова.

Должности, наиболее популярные в Украине в июне 2024 года, согласно данным Work.ua Фото: Work.ua

Если проанализировать конкретные категории вакансий, можно убедиться, что больше всего выросли зарплаты в июне 2024 года в следующих категориях специалистов:

"Охрана, безопасность" — 41 тыс. грн (+9% к маю 2024-го);

"Сельское хозяйство, агробизнес" — 22 500 грн, (+5%);

"Продажа, закупка" — 27 тыс. грн (+4%);

"Финансы, банк" — 18 тыс. грн (+3%);

"Сфера обслуживания" — 18 500 грн (+3%);

"Бухгалтерия, аудит" — 19 тыс. грн (+3%);

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — 19 тыс. грн, (+3%).

В июне самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) получали водитель-международник, медиабайер (50 тыс. грн), высотник, рихтовщик (42 500 грн), зубной техник, риелтор, тонировщик (40 тыс. грн), автослесарь, арматурщик, бизнес-аналитик, медиапродюсер (37 500 грн).

Автослесарь, арматурщик, бизнес-аналитик, согласно данным исследований, зарабатывают в Украине около 37 500 грн в месяц

Прожиточный минимум "заморожен", а налоги вырастут: как это повлияет на доходы

Действительно, рынок труда Украины крайне остро ощутил на себе все вызовы полномасштабной войны. После экономического шока начала российского вторжения спрос на рабочую силу начал стремительно восстанавливаться. Несмотря на это, активность соискателей работы низкая, уровень безработицы в июне составил 13,1%, а потребительские настроения в июне были на самом низком уровне за всю полномасштабную войну. Об этом, со ссылкой на индексы исследовательской компании Info Sapiens, рассказал Фокусу экономист ЦЭС Максим Самойлюк.

Активность соискателей работы низкая, уровень безработицы в июне составил 13,1%, а потребительские настроения в июне были на самом низком уровне за всю полномасштабную войну

На этом фоне будущее повышение налогов в Украине негативно повлияет на граждан с низкими доходами, говорит эксперт.

"Согласно данным опроса Info Sapiens, который мы публикуем в своем Трекере экономики Украины во время войны, по состоянию на июнь 25,6% опрошенных украинцев были вынуждены экономить на еде. То есть любое повышение налогов действительно должно учитывать то, как это повлияет на граждан с низкими доходами", — сказал Самойлюк.

Кроме потребительских настроений, падают и ожидания бизнеса. Максим Самойлюк отметил существенное ухудшение по сравнению с маем 2024-го.

"Индекс менее 100 означает, что среди граждан преобладают негативные потребительские настроения. Составляющими Индекса потребительских настроений является Индекс экономических ожиданий (73,6 в июне) и Индекс текущего положения (50,9 в июне). Потребительские настроения находятся на самом низком за все время полномасштабной войны уровне", — пояснил специалист.

Это означает фактическую неготовность граждан больше тратить. Что, в свою очередь, тормозит общее экономическое развитие в стране, ведь бизнес не получает оборотных средств из-за увеличения продаж.

Экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин соглашается, что увеличение налогов в Украине в первую очередь ударит по внутреннему потребителю, особенно на фоне "заморозки" прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

По его словам, несколько недель назад украинское правительство приняло бюджетную декларацию на ближайшие три года. Там содержится информация о том, что будет заложено в государственный бюджет в период с 2025-го по 2027 год.

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"Там не будут индексировать ни прожиточный минимум, ни минимальную зарплату. То есть, в связи с отсутствием средств, 3 тысячи на прожиточный минимум и 8 тысяч на минималку на ближайшие три года "замораживаются". В то же время только в 2025 году, согласно макроэкономическому прогнозу, который заложен в бюджетной декларации, ожидается инфляция на уровне 10%. То есть, если исходить из этой логики, если Минсоцполитики проведет расчет фактического прожиточного минимума хотя бы через год, то получится, что у нас прожиточный минимум будет реально выше, чем минимальная заработная плата, что в теории даже не может соответствовать действительности", — говорит Пендзин. И добавляет: возможно, минималку в конце концов повысят на 10%, примерно до 9 тысяч гривен. "Мы понимаем, что живем в войне и что наблюдаются очень большие вызовы для выживания государства, но есть вещи, которые точно нельзя откладывать на послевоенный период. Есть вещи, которые должны быть решены достаточно быстро, ведь это выживание людей, в частности, тех, кто имеет эти средства как единственный социальный доход и находится далеко за чертой бедности", — отметил Олег Пендзин.

Итак, пока у экспертов пессимистические ожидания относительно будущего роста доходов украинцев. Это означает, что в перспективе нескольких лет до 50% украинских семей будут пытаться выжить, зарабатывая, в основном, на покрытие расходов на продукты, коммунальные счета и неотложные нужды (оплату лечения и т. д.).