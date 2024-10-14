Зафиксирован рекорд: в сентябре был самый высокий рост цен в Украине

По данным Госстата, уровень базовой инфляции с начала года достиг отметки в 6,6%.

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В сентябре темпы инфляции на потребительском рынке возросли до 1,7%. Для сравнения, в августе данный показатель составил 0,6%, в июле — 0%, в июне — 2,2%, в мае — 0,6%, в апреле — 0,2%, в марте — 0,5%, в феврале — 0,3%, а в январе — 0,4%. Об этом сообщается в данных Госстата.

По сравнению с тем же периодом прошлого года, инфляция увеличилась до 8,6%. С начала года цены поднялись на 6,5%. Базовая инфляция в сентябре по сравнению с августом составила 1,7%, а с начала года она достигла 6,6%.

На потребительском рынке отмечено повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки на 1,8%. Наибольшее подорожание произошло у яиц — на 12,1%. Цены на овощи, масло, молоко и молочные продукты, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб, мясо и мясопродукты, а также рис увеличились в диапазоне от 1,1% до 3,8%. В то же время наблюдается снижение цен на сахар и фрукты — на 1,8% и 0,2% соответственно.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,6%.

Одежда и обувь увеличились в цене на 7,8%, при этом стоимость одежды возросла на 7,9%, а обуви — на 7,7%. Тарифы на транспорт возросли на 0,8%, что в основном связано с удорожанием топлива и смазочных материалов на 1,0%. В то же время, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте стал дешевле на 3%.

В то же время услуги образования подорожали на 10,1%, а именно: высшего – на 11,8%, среднего – на 11,1%.

Фокус уже сообщал, что почти 40% семей денег хватает только на еду. Согласно новому исследованию, доход украинцев в 2024 году не улучшился.