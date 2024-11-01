Индекс борща: как в Украине выросли цены на продукты (инфографика)

За год цены на популярный овощ выросли почти на 217%, а свинина не подорожала совсем.

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В Украине цены на продукты питания, вероятно, меняются каждый месяц, и, к сожалению, чаще всего они растут. На это влияют несколько факторов: военные действия, инфляция, а также увеличение акцизов и налогов, что также сказывается на уровне цен. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

В течение следующих месяцев в Украине прогнозируется увеличение цен на продукты. Об этом заявил Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия, в ходе телемарафона. По его словам, ожидается подорожание хлебобулочных изделий, а также фруктов и овощей. Основные факторы, способствующие этому, — возможные отключения электроэнергии и необходимость обеспечения условий для хранения этих товаров.

Высоцкий также подчеркнул, что некоторые продукты особенно чувствительны к стабильности электроснабжения.

В производстве хлебобулочных изделий основную долю затрат составляют энергоресурсы, и, следовательно, перебои с подачей электроэнергии влияют на их стоимость. Кроме того, для хранения фруктов и овощей требуется значительное количество электроэнергии. Олег Пендзин, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб", прогнозирует рост цен на продукты питания.

"Самые низкие цены у нас в августе-сентябре. Затем все растет в цене — это видно по овощам борщевой группы (картофель, лук репчатый, морковь, свекла, капуста). Единственное, что может остановиться в цене — это дорогие продукты, на которые будет снижаться спрос населения из-за снижения покупательной способности", — подчеркнул он.

Аналитик Даниил Монин предполагает, что в ближайшее время наиболее значительно вырастут цены на самые доступные продукты. Это затронет не только овощи, входящие в борщевой набор, но и хлеб, макароны, крупы и другие товары. Основными факторами, способствующими росту цен, являются два аспекта. Во-первых, Монин указывает на то, что повышение акцизов на топливо приведет к удорожанию логистики. Это особенно отразится на недорогих продуктах, так как расходы на транспортировку одного килограмма составляют значительную долю в их конечной стоимости. Во-вторых, снижение доходов населения влияет на изменения в пищевых привычках украинцев. Люди вынуждены пересматривать свой рацион, что также отражается на покупаемых ими продуктах.

Эксперты предсказывают, что в ближайшем будущем в Украине ожидается рост цен на мясо. Аналитик Максим Гопка считает, что цена на курятину вырастет незначительно — на 5–8% в течение следующего месяца или двух. По его прогнозам, свинина может подорожать на 10–15%, в то время как увеличение цен на говядину, скорее всего, не превысит 8%.

Аналитики также прогнозируют, что из-за летней жары, низкого урожая, а также увеличения тарифов на электроэнергию и воду для бизнеса, осенью и зимой произойдет дальнейший рост цен на потребительские товары и услуги. Они отмечают, что в этом году в домохозяйствах объем производства корнеплодов сократился на 40-50%. Особенно заметно подорожают овощи, включая так называемый борщевой набор.

По информации Игоря Шкурко, руководителя агропредприятия "Черниговэлиткартофель", в конце зимы 2025 года цена на картофель в Украине может достичь 30 гривен за килограмм. Он считает, что наивысшая стоимость картофеля ожидается в феврале.

Кроме того, украинцев предупредили о возможном повышении стоимости хлеба в этом году. Пекари отмечают неизменное понижение рентабельности производства.

Основной фактор, способствующий увеличению цен на этот ключевой продукт, заключается в повышении затрат на его производство. В течение последних двух месяцев цены на сырье возросли на 40%, что заставляет пекарей функционировать с минимальной или даже нулевой прибылью.

Сравнение цен на продукты для приготовления борща в Украине

Так, все продукты, используемые в рецепте традиционного борща, за последний год значительно подорожали. Особенно заметно увеличилась цена капусты, которая возросла почти на 217%. Также существенно подорожал картофель, его стоимость выросла более чем на 154%.

Сравнение цен на продукты для приготовления борща в Украине

Единственным продуктом, цена на который практически не изменилась за год, остается свинина. Хотя стоимость свинины тоже увеличилась, это составило всего 2,1%. В результате общая стоимость ингредиентов для приготовления борща за год возросла почти на 18%. В сентябре 2023 года на продукты для этого традиционного украинского блюда вы тратили бы 123,89 грн, а сейчас вам потребуется 146,09 грн.

Напомним, Фокус сообщал о 10 весомых факторах, которые поднимут ценники к зиме. Среди них указаны засуха, высокие тарифы на энергоносители и оккупация части регионов.

Также мы рассказывали о 5 продуктах, которые больше всего подорожают к Новому году. Эксперты прогнозируют рост стоимости овощей, молочных продуктов, алкоголя и еще ряда групп продуктов.