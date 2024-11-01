Індекс борщу: як в Україні зросли ціни на продукти (інфографіка)

За рік ціни на популярний овоч зросли майже на 217%, а свинина не подорожчала зовсім.

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В Україні ціни на продукти харчування, ймовірно, змінюються щомісяця, і, на жаль, найчастіше вони зростають. На це впливають кілька чинників: військові дії, інфляція, а також збільшення акцизів і податків, що також позначається на рівні цін. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Протягом наступних місяців в Україні прогнозується збільшення цін на продукти. Про це заявив Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства, під час телемарафону. За його словами, очікується подорожчання хлібобулочних виробів, а також фруктів і овочів. Основні фактори, що сприяють цьому, — можливі відключення електроенергії та необхідність забезпечення умов для зберігання цих товарів.

Висоцький також підкреслив, що деякі продукти особливо чутливі до стабільності електропостачання.

У виробництві хлібобулочних виробів основну частку витрат становлять енергоресурси, і, отже, перебої з подачею електроенергії впливають на їхню вартість. Крім того, для зберігання фруктів та овочів потрібна значна кількість електроенергії. Олег Пендзин, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб", прогнозує зростання цін на продукти харчування.

"Найнижчі ціни в нас у серпні-вересні. Потім усе зростає в ціні — це видно по овочах борщової групи (картопля, цибуля ріпчаста, морква, буряк, капуста). Єдине, що може зупинитися в ціні — це дорогі продукти, на які знижуватиметься попит населення через зниження купівельної спроможності", — наголосив він.

Аналітик Данило Монін припускає, що найближчим часом найбільш значно зростуть ціни на найдоступніші продукти. Це торкнеться не тільки овочів, що входять до борщового набору, а й хліба, макаронів, круп та інших товарів. Основними факторами, що сприяють зростанню цін, є два аспекти. По-перше, Монін вказує на те, що підвищення акцизів на паливо призведе до подорожчання логістики. Це особливо позначиться на недорогих продуктах, оскільки витрати на транспортування одного кілограма становлять значну частку в їхній кінцевій вартості. По-друге, зниження доходів населення впливає на зміни в харчових звичках українців. Люди змушені переглядати свій раціон, що також відбивається на продуктах, які вони купують.

Експерти пророкують, що в найближчому майбутньому в Україні очікується зростання цін на м'ясо. Аналітик Максим Гопка вважає, що ціна на курятину зросте незначно — на 5-8% протягом наступного місяця або двох. За його прогнозами, свинина може подорожчати на 10-15%, тоді як збільшення цін на яловичину, найімовірніше, не перевищить 8%.

Аналітики також прогнозують, що через літню спеку, низький врожай, а також збільшення тарифів на електроенергію та воду для бізнесу, восени та взимку відбудеться подальше зростання цін на споживчі товари та послуги. Вони зазначають, що цього року в домогосподарствах обсяг виробництва коренеплодів скоротився на 40-50%. Особливо помітно подорожчають овочі, включно з так званим борщовим набором.

За інформацією Ігоря Шкурка, керівника агропідприємства "Чернігівеліткартопля", наприкінці зими 2025 року ціна на картоплю в Україні може сягнути 30 гривень за кілограм. Він вважає, що найвища вартість картоплі очікується в лютому.

Крім того, українців попередили про можливе підвищення вартості хліба цього року. Пекарі відзначають незмінне зниження рентабельності виробництва.

Основний фактор, що сприяє збільшенню цін на цей ключовий продукт, полягає в підвищенні витрат на його виробництво. Протягом останніх двох місяців ціни на сировину зросли на 40%, що змушує пекарів функціонувати з мінімальним або навіть нульовим прибутком.

Порівняння цін на продукти для приготування борщу в Україні

Так, усі продукти, що використовуються в рецепті традиційного борщу, за останній рік значно подорожчали. Особливо помітно збільшилася ціна капусти, яка зросла майже на 217%. Також суттєво подорожчала картопля, її вартість зросла більш ніж на 154%.

Порівняння цін на продукти для приготування борщу в Україні

Єдиним продуктом, ціна на який практично не змінилася за рік, залишається свинина. Хоча вартість свинини теж збільшилася, це становило лише 2,1%. У результаті загальна вартість інгредієнтів для приготування борщу за рік зросла майже на 18%. У вересні 2023 року на продукти для цієї традиційної української страви ви витрачали б 123,89 грн, а зараз вам буде потрібно 146,09 грн.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про 10 вагомих факторів, які піднімуть цінники до зими. Серед них вказані посуха, високі тарифи на енергоносії та окупація частини регіонів.

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