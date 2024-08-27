Борщ у банці: рецепт заправки на зиму
Ця заправка готується з кислими яблуками, яка надає потім борщу приємної пікантності.
Борщ — це справжній символ України. І якщо ви любите борщ, то варто зараз, коли є можливість, приготувати заготовку на зиму, щоб і потім насолоджуватися смачним борщем. Рецептом поділилися на сайті Morshyn.
Заправка для борщу на зиму
Інгредієнти:
- буряк — 600 г;
- білокачанна капуста — 800 г;
- ріпчаста цибуля — 200 г;
- морква — 350 г;
- солодкий перець — 250 г;
- помідори — 800 г;
- кислі яблука — 150 г;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- гвоздика — 3 штуки;
- духмяний перець горошком — 5 штук;
- чорний перець горошком — 5 штук;
- рослинна олія — 125 мл;
- вода — 250 мл;
- часник — за смаком;
- оцет 70% — 1 ч. л.
Підготуйте всі інгредієнти. Буряк вимийте, покладіть у холодну воду, поставте на середній вогонь і варіть 15 хвилин після закипання. Потім очистіть буряк і наріжте соломкою.
Капусту нашаткуйте, а моркву натріть на крупній тертці. Цибулю, перець і помідори наріжте невеликими кубиками. Яблука — соломкою.
У велику каструлю налийте воду та олію. Складіть у каструлю нарізані свіжі овочі та перемішайте. Потім додайте буряк і знову перемішайте.
Додайте до овочів яблука, цукор, гвоздику, сіль, обидва види перцю і часник, пропущений через прес. Знову перемішайте. На середньому вогні доведіть до кипіння і готуйте пів години.
Розкладіть заготовку в підготовлені банки та закатайте. Переверніть банки на кришку і після охолодження сховайте в темне сухе місце.
З початкової кількості продуктів вийде близько 4 л заготовки. Щоб зварити борщ, 1 частину заготовки потрібно додати до 1 частини бульйону.
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