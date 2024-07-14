Освіжаючий і дуже смачний: рецепт холодного литовського борщу

Холодний литовський борщ шалтібарщай так само популярний, як і традиційний борщ в Україні.

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Класичний литовський холодний борщ називається шалтібарщай. Šaltibarščiai литовською мовою означає саме "холодний борщ". Цей яскравий та освіжаючий суп готується на кефірі та молодому буряку. А окремо до нього подають відварену картоплю, але зараз більш популярна картопля запечена цілою, або часточками. Словом, це дуже смачна і популярна в Литві страва, яку точно варто спробувати. Рецептом поділилися на сайті La Maistas.

Холодний литовський борщ

Інгредієнти:

буряк — 200 г;

огірки — 200 г;

редиска — 150 г;

цибуля зелена — 30 г;

кріп — 30 г;

4 яйця;

кефір — 500 мл;

сметана — 60 мл;

вода — 500 мл;

оцет винний — 1 ст. л.;

молода картопля — 600 г;

сіль.

Буряк відваріть цілком або запечіть у духовці, загорнувши у фольгу. Почистіть його і натріть на крупній тертці. Закип'ятіть 0,5 л води і залийте буряк. Додайте чайну ложку солі й оцет. Дайте суміші охолонути і поставте каструльку в холодильник.

Огірки та редиску наріжте тонкою соломкою.

Зелену цибулю та кріп промийте й обсушіть серветками. Дрібно наріжте зелень. Змішайте зелень, огірки та редиску з буряком і охолодженим настоєм.

Влийте в суміш кефір, додайте сметану і все добре перемішайте. Додайте сіль і поставте холодний борщ у холодильник, щоб він настоявся.

Яйця відваріть, картоплю відваріть у мундирі, або запечіть цілком, або часточками.

Подавайте холодний литовський борщ зі шматочками вареного яйця, зі свіжою зеленню та картоплею на окремій тарілці.

Замість оцту можна заправити буряковий настій для литовського холодного борщу лимонним соком. А зелень можна не нарізати, а змішати з великою сіллю, потерти дерев'яним товкачем.

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