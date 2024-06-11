Окрошка на курячому бульйоні: готуємо літню страву з новим смаком
Окрошка на бульйоні виходить більш ситною. Спробуйте приготувати, і вам напевно сподобається.
Літо — пора окрошки. Адже що може бути кращим у спекотний день, ніж холодний овочевий суп на кефірі, квасі або мінералці. Ми ж пропонуємо зробити окрошку ще ситнішою і зробити її на курячому бульйоні. Як її приготувати, розповіли в блозі "Кулінарні рецепти"
Окрошка на курячому бульйоні
Інгредієнти:
- курячі стегенця — 2 шт. (можна взяти 1/2 курячого філе);
- вода для варіння — 3,5 л;
- сіль — за смаком;
- картопля — 4 шт;
- яйця — 4 шт;
- огірок свіжий — 2 шт;
- кріп — пучок;
- зелена цибуля — пучок;
- сметана (або домашній майонез) — за смаком.
Спосіб приготування:
Відварити стегенця або філе до готовності, посолити за смаком. Бульйон процідити й остудити.
Картоплю та яйця відварити до готовності. Нарізати однаковими кубиками картоплю, м'ясо, яйця та огірки. Подрібнити м'ясо, кріп і цибулю.
Змішати всі інгредієнти, додати сметану і бульйон, посолити за смаком. Готову окрошку відправити в холодильник на 3 години, щоб вона добре охолола і настоялася.
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