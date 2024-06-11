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Їжа

Окрошка на курячому бульйоні: готуємо літню страву з новим смаком

окрошка на бульйоні, рецепт окрошки
Фото: t.me/retsepty/4754

Окрошка на бульйоні виходить більш ситною. Спробуйте приготувати, і вам напевно сподобається.

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Літо — пора окрошки. Адже що може бути кращим у спекотний день, ніж холодний овочевий суп на кефірі, квасі або мінералці. Ми ж пропонуємо зробити окрошку ще ситнішою і зробити її на курячому бульйоні. Як її приготувати, розповіли в блозі "Кулінарні рецепти"

Окрошка на курячому бульйоні

Інгредієнти:

  • курячі стегенця — 2 шт. (можна взяти 1/2 курячого філе);
  • вода для варіння — 3,5 л;
  • сіль — за смаком;
  • картопля — 4 шт;
  • яйця — 4 шт;
  • огірок свіжий — 2 шт;
  • кріп — пучок;
  • зелена цибуля — пучок;
  • сметана (або домашній майонез) — за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити стегенця або філе до готовності, посолити за смаком. Бульйон процідити й остудити.

Картоплю та яйця відварити до готовності. Нарізати однаковими кубиками картоплю, м'ясо, яйця та огірки. Подрібнити м'ясо, кріп і цибулю.

Змішати всі інгредієнти, додати сметану і бульйон, посолити за смаком. Готову окрошку відправити в холодильник на 3 години, щоб вона добре охолола і настоялася.

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