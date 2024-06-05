Без редиски, картоплі та яєць: рецепт дуже смачної оригінальної окрошки

Окрошка, приготована за цим рецептом, відрізняється від традиційної страви.

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У спекотну погоду, коли апетиту особливо немає, хітом будь-якого столу стане холодна і смачна окрошка. Кулінарна блогерка Крістін Азізян поділилася рецептом цієї страви, яка ідеально підійде для тих, хто стежить за правильним харчуванням. Легку і водночас ситну страву гідно оцінять усі, хто її спробує.

Окрошка по-вірменськи

Інгредієнти:

кефір — 500 мл;

сметана — 2-3 ст. л (можна і без неї);

огірки свіжі — 2 шт;

часник — 1 зубчик;

великий пучок зелені: кріп, кінза, петрушка, зелена цибуля (можна взяти і заморожену зелень);

вода або мінералка — 200 мл;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Зелень дрібно нарізати. Огірки порізати кубиками або протерти на тертці, подрібнити часник, усе змішати й посолити. Дати постояти 10-15 хвилин.

В окремій ємності змішати кефір, сметану, воду і додати в заздалегідь приготовлену суміш.

За словами Крістін, у Вірменії під назвою "окрошка" (մածնաբրդոշ) готують саме цей напій. Місцеві господині ніколи не додають туди ковбасу, яйця, картоплю та редиску. Замість йогурту або сметани вони заливають її дуже корисним кисломолочним продуктом мацоні, який можна порівняти з концентрованим кефіром. Мацоні багатий на біфідобактерії, які покращують травлення і підвищують імунітет.

Така окрошка — це не літній суп, а легкий напій. Її можна подавати в будь-яку пору року, до будь-яких страв або до перекусу з бутербродами.

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