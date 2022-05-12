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Королева весняного столу: топ-3 рецепти окрошки

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окрошка
Фото: Соцсети

У жарку погоду окрошка, що настоялася в холодильнику, — найкраща страва для вгамування спраги та голоду.

Окрошка — одна з найпопулярніших страв навесні та на початку літа. Як основу для неї беруть мінеральну воду, кефір, квас, а основний склад продуктів залишається традиційним. Фокус зібрав найпоширеніші рецепти цієї страви.

Класична окрошка (на квасі)

Складові:

  • Варена картопля – 4-5 шт;
  • Варені круто яйця — 5 шт;
  • Редиска — 8-10 шт;
  • Свіжі огірки — 2-3 шт.;
  • Варена чи копчена ковбаса — 300 гр;
  • Кріп — 1 пучок;
  • Зелена цибуля — 1 пучок;
  • Сметана чи майонез — до смаку;
  • Квас — за смаком;
  • Сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю, яйця, редис, огірки, шинку (ковбасу) нарізати невеликими кубиками. Зелень дрібно порубати. Всі інгредієнти змішати у глибокому посуді та посолити. Потім додати сметану або майонез, заправити все квасом і ще раз перемішати. Посолити за смаком.

Класична окрошка

Окрошка на кефірі

Складові:

  • Картопля — 2 шт;
  • Зелена цибуля — 1 пучок;
  • Кріп — за смаком;
  • Петрушка — ½ пучка;
  • Куряче яйце — 2 шт;
  • Редиска — 6 шт;
  • Огірки — 2 шт.;
  • Кефір — 1 літр;
  • Шинка — 400 гр;
  • Сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю добре вимити, відварити у мундирах. Коли вона охолоне, очистити її від шкірки і нарізати маленькими кубиками.

Огірки вимити, за необхідності очистити від шкірки, якщо вона груба і товста, так само, як картоплю, порізати невеликими кубиками.

Відварити яйця круто. Після остигання почистити їх від шкаралупи і дрібно порубати. Потім так само порубати шинку.

Редиску, як і всі попередні овочі, добре вимити, просушити паперовим рушником, щоб позбутися зайвої води, зрізати кінчики і нарізати тонкими кружальцями. Якщо вона великий, можна нарізати кожен кружечок на чотири частини.

Зелень помити, тоді просушити, прибравши зайву воду, і дрібно порубати.

Всі інгредієнти скласти у глибокий посуд, посолити і добре перемішати. Після цього туди залити кефір і ще раз перемішати. Окрошка готова.

Окрошка на мінералці

Складові:

  • Варена ковбаса — 500 г;
  • Картопля — 5 шт;
  • Куряче яйце — 5 шт;
  • Зелена цибуля — 150 гр;
  • Огірки — 5 прим;
  • Кріп — 150 гр;
  • Кефір — 1 літр;
  • Сметана — 500 гр;
  • Майонез — 400 г;
  • Редиска — за смаком;
  • Сіль за смаком;
  • Мінеральна вода з газом — до смаку;
  • Кислота лимонна — до смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю і яйця зварити та остудити, а потім порізати дрібними кубиками. Ковбасу, редис, три огірки нарізати кубиками, кріп і цибулю дрібно нашаткувати. Два огірки, що залишилися, натерти на великій тертці.

Усі інгредієнти перемішати, додати сметану, кефір та майонез. Потім посолити і додати лимонну кислоту за смаком. Поставити в холодильник на кілька годин.

Якщо окрошки багато, кількість інгредієнтів можна зменшити наполовину.

Замість м'яса та ковбаси в окрошку додають шинку, варене м'ясо, крабові палички і навіть рибу. Все залежить від смаків та переваг того, хто готує.

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