Королева весняного столу: топ-3 рецепти окрошки
У жарку погоду окрошка, що настоялася в холодильнику, — найкраща страва для вгамування спраги та голоду.
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Окрошка — одна з найпопулярніших страв навесні та на початку літа. Як основу для неї беруть мінеральну воду, кефір, квас, а основний склад продуктів залишається традиційним. Фокус зібрав найпоширеніші рецепти цієї страви.
Класична окрошка (на квасі)
Складові:
- Варена картопля – 4-5 шт;
- Варені круто яйця — 5 шт;
- Редиска — 8-10 шт;
- Свіжі огірки — 2-3 шт.;
- Варена чи копчена ковбаса — 300 гр;
- Кріп — 1 пучок;
- Зелена цибуля — 1 пучок;
- Сметана чи майонез — до смаку;
- Квас — за смаком;
- Сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Картоплю, яйця, редис, огірки, шинку (ковбасу) нарізати невеликими кубиками. Зелень дрібно порубати. Всі інгредієнти змішати у глибокому посуді та посолити. Потім додати сметану або майонез, заправити все квасом і ще раз перемішати. Посолити за смаком.
Окрошка на кефірі
Складові:
- Картопля — 2 шт;
- Зелена цибуля — 1 пучок;
- Кріп — за смаком;
- Петрушка — ½ пучка;
- Куряче яйце — 2 шт;
- Редиска — 6 шт;
- Огірки — 2 шт.;
- Кефір — 1 літр;
- Шинка — 400 гр;
- Сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Картоплю добре вимити, відварити у мундирах. Коли вона охолоне, очистити її від шкірки і нарізати маленькими кубиками.
Огірки вимити, за необхідності очистити від шкірки, якщо вона груба і товста, так само, як картоплю, порізати невеликими кубиками.
Відварити яйця круто. Після остигання почистити їх від шкаралупи і дрібно порубати. Потім так само порубати шинку.
Редиску, як і всі попередні овочі, добре вимити, просушити паперовим рушником, щоб позбутися зайвої води, зрізати кінчики і нарізати тонкими кружальцями. Якщо вона великий, можна нарізати кожен кружечок на чотири частини.
Зелень помити, тоді просушити, прибравши зайву воду, і дрібно порубати.
Всі інгредієнти скласти у глибокий посуд, посолити і добре перемішати. Після цього туди залити кефір і ще раз перемішати. Окрошка готова.
Окрошка на мінералці
Складові:
- Варена ковбаса — 500 г;
- Картопля — 5 шт;
- Куряче яйце — 5 шт;
- Зелена цибуля — 150 гр;
- Огірки — 5 прим;
- Кріп — 150 гр;
- Кефір — 1 літр;
- Сметана — 500 гр;
- Майонез — 400 г;
- Редиска — за смаком;
- Сіль за смаком;
- Мінеральна вода з газом — до смаку;
- Кислота лимонна — до смаку.
Спосіб приготування:
Картоплю і яйця зварити та остудити, а потім порізати дрібними кубиками. Ковбасу, редис, три огірки нарізати кубиками, кріп і цибулю дрібно нашаткувати. Два огірки, що залишилися, натерти на великій тертці.
Усі інгредієнти перемішати, додати сметану, кефір та майонез. Потім посолити і додати лимонну кислоту за смаком. Поставити в холодильник на кілька годин.
Якщо окрошки багато, кількість інгредієнтів можна зменшити наполовину.
Замість м'яса та ковбаси в окрошку додають шинку, варене м'ясо, крабові палички і навіть рибу. Все залежить від смаків та переваг того, хто готує.
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