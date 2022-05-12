Королева весняного столу: топ-3 рецепти окрошки

У жарку погоду окрошка, що настоялася в холодильнику, — найкраща страва для вгамування спраги та голоду.

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Окрошка — одна з найпопулярніших страв навесні та на початку літа. Як основу для неї беруть мінеральну воду, кефір, квас, а основний склад продуктів залишається традиційним. Фокус зібрав найпоширеніші рецепти цієї страви.

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Класична окрошка (на квасі)

Складові:

Варена картопля – 4-5 шт;

Варені круто яйця — 5 шт;

Редиска — 8-10 шт;

Свіжі огірки — 2-3 шт.;

Варена чи копчена ковбаса — 300 гр;

Кріп — 1 пучок;

Зелена цибуля — 1 пучок;

Сметана чи майонез — до смаку;

Квас — за смаком;

Сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю, яйця, редис, огірки, шинку (ковбасу) нарізати невеликими кубиками. Зелень дрібно порубати. Всі інгредієнти змішати у глибокому посуді та посолити. Потім додати сметану або майонез, заправити все квасом і ще раз перемішати. Посолити за смаком.

[ + – ] Класична окрошка

Окрошка на кефірі

Складові:

Картопля — 2 шт;

Зелена цибуля — 1 пучок;

Кріп — за смаком;

Петрушка — ½ пучка;

Куряче яйце — 2 шт;

Редиска — 6 шт;

Огірки — 2 шт.;

Кефір — 1 літр;

Шинка — 400 гр;

Сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю добре вимити, відварити у мундирах. Коли вона охолоне, очистити її від шкірки і нарізати маленькими кубиками.

Огірки вимити, за необхідності очистити від шкірки, якщо вона груба і товста, так само, як картоплю, порізати невеликими кубиками.

Відварити яйця круто. Після остигання почистити їх від шкаралупи і дрібно порубати. Потім так само порубати шинку.

Редиску, як і всі попередні овочі, добре вимити, просушити паперовим рушником, щоб позбутися зайвої води, зрізати кінчики і нарізати тонкими кружальцями. Якщо вона великий, можна нарізати кожен кружечок на чотири частини.

Зелень помити, тоді просушити, прибравши зайву воду, і дрібно порубати.

Всі інгредієнти скласти у глибокий посуд, посолити і добре перемішати. Після цього туди залити кефір і ще раз перемішати. Окрошка готова.

Окрошка на мінералці

Складові:

Варена ковбаса — 500 г;

Картопля — 5 шт;

Куряче яйце — 5 шт;

Зелена цибуля — 150 гр;

Огірки — 5 прим;

Кріп — 150 гр;

Кефір — 1 літр;

Сметана — 500 гр;

Майонез — 400 г;

Редиска — за смаком;

Сіль за смаком;

Мінеральна вода з газом — до смаку;

Кислота лимонна — до смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю і яйця зварити та остудити, а потім порізати дрібними кубиками. Ковбасу, редис, три огірки нарізати кубиками, кріп і цибулю дрібно нашаткувати. Два огірки, що залишилися, натерти на великій тертці.

Усі інгредієнти перемішати, додати сметану, кефір та майонез. Потім посолити і додати лимонну кислоту за смаком. Поставити в холодильник на кілька годин.

Якщо окрошки багато, кількість інгредієнтів можна зменшити наполовину.

Замість м'яса та ковбаси в окрошку додають шинку, варене м'ясо, крабові палички і навіть рибу. Все залежить від смаків та переваг того, хто готує.

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