Королева весеннего стола: топ-3 рецепта окрошки
В жаркую погоду окрошка, настоявшаяся в холодильнике, – лучшее блюдо для утоления жажды и голода.
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Окрошка – одно из самых популярных блюд весной и в начале лета. В качестве основы для нее берут минеральную воду, кефир, квас, а основной состав продуктов остается традиционным. Фокус собрал самые распространенные рецепты этого блюда.
Классическая окрошка (на квасе)
Ингредиенты:
- Вареный картофель – 4-5 шт;
- Вареные вкрутую яйца – 5 шт;
- Редис – 8-10 шт;
- Свежие огурцы – 2-3 шт;
- Вареная или копченая колбаса – 300 гр;
- Укроп – 1 пучок;
- Зеленый лук – 1 пучок;
- Сметана или майонез – по вкусу;
- Квас – по вкусу;
- Соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель, яйца, редис, огурцы, ветчину (колбасу) нарезать небольшими кубиками. Зелень мелко порубить. Все ингредиенты смешать в глубокой посуде и посолить. Затем добавить сметану или майонез, заправить все квасом и еще раз перемешать. Посолить по вкусу.
Окрошка на кефире
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт;
- Зеленый лук – 1 пучок;
- Укроп – по вкусу;
- Петрушка – ½ пучка;
- Куриное яйцо – 2 шт;
- Редис – 6 шт;
- Огурцы – 2 шт;
- Кефир – 1 литр;
- Ветчина – 400 гр;
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель хорошо вымыть, отварить в мундирах. Когда он остынет, очистить его от кожуры и нарезать маленькими кубиками.
Огурцы вымыть, при необходимости очистить от кожуры, если она грубая и толстая, т так же, как картошку, порезать небольшими кубиками.
Отварить яйца вкрутую. После остывания почистить их от скорлупы и мелко порубить. Затем таким же образом порубить ветчину.
Редис, как и все предыдущие овощи, хорошо вымыть, просушить бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней воды, срезать кончики и нарезать тонкими кружочками. Если он большой, можно нарезать каждый кружочек на четыре части.
Зелень помыть, тоде просушить, убрав лишнюю воду, и мелко порубить.
Все ингредиенты сложить в глубокую посуду, посолить и хорошо перемешать. После этого туда же залить кефир и еще раз перемешать. Окрошка готова.
Окрошка на минералке
Ингредиенты:
- Вареная колбаса – 500 гр;
- Картофель – 5 шт;
- Куриное яйцо – 5 шт;
- Зеленый лук – 150 гр;
- Огурцы – 5 шт;
- Укроп – 150 гр;
- Кефир – 1 литр;
- Сметана – 500 гр;
- Майонез – 400 гр;
- Редис – по вкусу;
- Соль – по вкусу;
- Минеральная вода с газом – по вкусу;
- Кислота лимонная – по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель и яйца сварить и остудить, а затем порезать мелкими кубиками. Колбасу, редис, три огурца порезать кубиками, укроп и лук мелко нашинковать. Два оставшихся огурца натереть на крупной терке.
Все ингредиенты перемешать, добавить сметану, кефир и майонез. Затем посолить и добавить лимонную кислоту по вкусу. Поставить в холодильник на пару часов.
Если это количество окрошки велико, количество ингредиентов можно уменьшить наполовину.
Вместо мяса и колбасы в окрошку добавляют ветчину, вареное мясо, крабовые палочки и даже рыбу. Все зависит от вкусов и предпочтений того, кто готовит.
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