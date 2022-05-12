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Королева весеннего стола: топ-3 рецепта окрошки

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окрошка
Фото: Соцсети

В жаркую погоду окрошка, настоявшаяся в холодильнике, – лучшее блюдо для утоления жажды и голода.

Окрошка – одно из самых популярных блюд весной и в начале лета. В качестве основы для нее берут минеральную воду, кефир, квас, а основной состав продуктов остается традиционным. Фокус собрал самые распространенные рецепты этого блюда.

Классическая окрошка (на квасе)

Ингредиенты:

  • Вареный картофель – 4-5 шт;
  • Вареные вкрутую яйца – 5 шт;
  • Редис – 8-10 шт;
  • Свежие огурцы – 2-3 шт;
  • Вареная или копченая колбаса – 300 гр;
  • Укроп – 1 пучок;
  • Зеленый лук – 1 пучок;
  • Сметана или майонез – по вкусу;
  • Квас – по вкусу;
  • Соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель, яйца, редис, огурцы, ветчину (колбасу) нарезать небольшими кубиками. Зелень мелко порубить. Все ингредиенты смешать в глубокой посуде и посолить. Затем добавить сметану или майонез, заправить все квасом и еще раз перемешать. Посолить по вкусу.

Классическая окрошка

Окрошка на кефире

Ингредиенты:

  • Картофель – 2 шт;
  • Зеленый лук – 1 пучок;
  • Укроп – по вкусу;
  • Петрушка – ½ пучка;
  • Куриное яйцо – 2 шт;
  • Редис – 6 шт;
  • Огурцы – 2 шт;
  • Кефир – 1 литр;
  • Ветчина – 400 гр;
  • Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель хорошо вымыть, отварить в мундирах. Когда он остынет, очистить его от кожуры и нарезать маленькими кубиками.

Огурцы вымыть, при необходимости очистить от кожуры, если она грубая и толстая, т так же, как картошку, порезать небольшими кубиками.

Отварить яйца вкрутую. После остывания почистить их от скорлупы и мелко порубить. Затем таким же образом порубить ветчину.

Редис, как и все предыдущие овощи, хорошо вымыть, просушить бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней воды, срезать кончики и нарезать тонкими кружочками. Если он большой, можно нарезать каждый кружочек на четыре части.

Зелень помыть, тоде просушить, убрав лишнюю воду, и мелко порубить.

Все ингредиенты сложить в глубокую посуду, посолить и хорошо перемешать. После этого туда же залить кефир и еще раз перемешать. Окрошка готова.

Окрошка на минералке

Ингредиенты:

  • Вареная колбаса – 500 гр;
  • Картофель – 5 шт;
  • Куриное яйцо – 5 шт;
  • Зеленый лук – 150 гр;
  • Огурцы – 5 шт;
  • Укроп – 150 гр;
  • Кефир – 1 литр;
  • Сметана – 500 гр;
  • Майонез – 400 гр;
  • Редис – по вкусу;
  • Соль – по вкусу;
  • Минеральная вода с газом – по вкусу;
  • Кислота лимонная – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель и яйца сварить и остудить, а затем порезать мелкими кубиками. Колбасу, редис, три огурца порезать кубиками, укроп и лук мелко нашинковать. Два оставшихся огурца натереть на крупной терке.

Все ингредиенты перемешать, добавить сметану, кефир и майонез. Затем посолить и добавить лимонную кислоту по вкусу. Поставить в холодильник на пару часов.

Если это количество окрошки велико, количество ингредиентов можно уменьшить наполовину.

Вместо мяса и колбасы в окрошку добавляют ветчину, вареное мясо, крабовые палочки и даже рыбу. Все зависит от вкусов и предпочтений того, кто готовит.

Идеальная окрошка на кефире от Евгения Клопотенко

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