Королева весеннего стола: топ-3 рецепта окрошки

В жаркую погоду окрошка, настоявшаяся в холодильнике, – лучшее блюдо для утоления жажды и голода.

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Окрошка – одно из самых популярных блюд весной и в начале лета. В качестве основы для нее берут минеральную воду, кефир, квас, а основной состав продуктов остается традиционным. Фокус собрал самые распространенные рецепты этого блюда.

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Классическая окрошка (на квасе)

Ингредиенты:

Вареный картофель – 4-5 шт;

Вареные вкрутую яйца – 5 шт;

Редис – 8-10 шт;

Свежие огурцы – 2-3 шт;

Вареная или копченая колбаса – 300 гр;

Укроп – 1 пучок;

Зеленый лук – 1 пучок;

Сметана или майонез – по вкусу;

Квас – по вкусу;

Соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель, яйца, редис, огурцы, ветчину (колбасу) нарезать небольшими кубиками. Зелень мелко порубить. Все ингредиенты смешать в глубокой посуде и посолить. Затем добавить сметану или майонез, заправить все квасом и еще раз перемешать. Посолить по вкусу.

[ + – ] Классическая окрошка

Окрошка на кефире

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт;

Зеленый лук – 1 пучок;

Укроп – по вкусу;

Петрушка – ½ пучка;

Куриное яйцо – 2 шт;

Редис – 6 шт;

Огурцы – 2 шт;

Кефир – 1 литр;

Ветчина – 400 гр;

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель хорошо вымыть, отварить в мундирах. Когда он остынет, очистить его от кожуры и нарезать маленькими кубиками.

Огурцы вымыть, при необходимости очистить от кожуры, если она грубая и толстая, т так же, как картошку, порезать небольшими кубиками.

Отварить яйца вкрутую. После остывания почистить их от скорлупы и мелко порубить. Затем таким же образом порубить ветчину.

Редис, как и все предыдущие овощи, хорошо вымыть, просушить бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней воды, срезать кончики и нарезать тонкими кружочками. Если он большой, можно нарезать каждый кружочек на четыре части.

Зелень помыть, тоде просушить, убрав лишнюю воду, и мелко порубить.

Все ингредиенты сложить в глубокую посуду, посолить и хорошо перемешать. После этого туда же залить кефир и еще раз перемешать. Окрошка готова.

Окрошка на минералке

Ингредиенты:

Вареная колбаса – 500 гр;

Картофель – 5 шт;

Куриное яйцо – 5 шт;

Зеленый лук – 150 гр;

Огурцы – 5 шт;

Укроп – 150 гр;

Кефир – 1 литр;

Сметана – 500 гр;

Майонез – 400 гр;

Редис – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Минеральная вода с газом – по вкусу;

Кислота лимонная – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель и яйца сварить и остудить, а затем порезать мелкими кубиками. Колбасу, редис, три огурца порезать кубиками, укроп и лук мелко нашинковать. Два оставшихся огурца натереть на крупной терке.

Все ингредиенты перемешать, добавить сметану, кефир и майонез. Затем посолить и добавить лимонную кислоту по вкусу. Поставить в холодильник на пару часов.

Если это количество окрошки велико, количество ингредиентов можно уменьшить наполовину.

Вместо мяса и колбасы в окрошку добавляют ветчину, вареное мясо, крабовые палочки и даже рыбу. Все зависит от вкусов и предпочтений того, кто готовит.

[ + – ] Идеальная окрошка на кефире от Евгения Клопотенко

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