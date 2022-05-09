Идеальный домашний майонез за 10 минут: рецепт от Евгения Клопотенко

Майонез, приготовленный в домашних условиях, значительно полезнее магазинного, но имеет ограниченный срок годности.

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Майонез является одним из самых любимых соусов и наиболее популярной заправкой для салатов для подавляющего большинства хозяек. Многие ошибочно думают, что для его приготовления нужно много времени, однако известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко убеждает, что это совершенно не так.

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Для приготовления майонеза понадобится:

Желток сырой – 2 шт;

Подсолнечное масло – 125-150 гр;

Горчица – 10 гр;

Сок лимона – 1 ст. л;

Соль – щепотка.

Способ приготовления:

Отделить белки от желтков. Положить желтки и горчицу в стеклянную или металлическую миску, достаточно большую для того, чтобы в ней можно было сбить соус венчиком. Чтобы было удобнее сбивать, и миска не двигалась, лучше обернуть ее сложенным в трубочку полотенцем. Именно так поступают в Le Cordon Bleу.

Слегка взбить желтки с горчицей с помощью венчика. Добавить сок лимона, щепотку соли и хорошо взбить смесь. Она должна стать однородной. В полученную массу тонкой струйкой добавить подсолнечное масло, не забывая постоянно взбивать. Немного добавить – сбить венчиком, еще немного прибавить – снова сбить венчиком.

Когда последние пять грамм масла будут сбиты в соусе, майонез готов. Его можно добавлять в абсолютно любое блюдо в качестве холодного соуса.

Чтобы майонез получился более насыщенным или имел необычный вкус, можно добавить в него немного специй.

Еще один вариант майонеза – на оливковом масле. Евгений Клопотенко советует его для тех, кто любит эксперименты, но отмечает, что в чистом виде оливковое масло дает горьковатый привкус, поэтому его обязательно нужно разбавить с растительным.

Для приготовления оливкового майонеза необходимо:

Яичный желток – 2 шт;

Растительное масло – 100-120 мл;

Оливковое масло – 2 ст. л;

Горчица – 10 гр;

Сок лимона – 1 ст. л;

Соль – 1 щепотка.

Готовится все в точности так же, как и в предыдущем рецепте, однако в самом конце необходимо ввести в массу оливковое масло для придания соусу приятного оливкового послевкусия. Хорошо перемешать.

Главное отличие домашнего майонеза от магазинного в том, что он быстро портится, поэтому в холодильнике он может храниться всего несколько суток.

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