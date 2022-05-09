Ідеальний домашній майонез за 10 хвилин: рецепт від Євгена Клопотенка
Майонез, приготовлений у домашніх умовах, значно корисніший за магазинний, але має обмежений термін придатності.
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Майонез є одним із найулюбленіших соусів і найпопулярнішою заправкою для салатів для переважної більшості господарок. Багато хто помилково думає, що для його приготування потрібно багато часу, проте відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко переконує, що це зовсім не так.
Для приготування майонезу знадобиться:
- Жовток сирий — 2 шт;
- Соняшникова олія — 125-150 гр;
- Гірчиця — 10 г;
- Сік лимона — 1 ст. л;
- Сіль — щіпка.
Спосіб приготування:
Відокремити білки від жовтків. Покласти жовтки та гірчицю в скляну або металеву миску, досить велику для того, щоб у ній можна було збити соус вінчиком. Щоб було зручніше збивати й миска не рухалася, краще обернути її складеним у трубочку рушником. Саме так роблять у Le Cordon Bleу.
Злегка збити жовтки з гірчицею за допомогою вінчика. Додати сік лимона, щіпку солі та добре збити суміш. Вона має стати однорідною. В отриману масу тонким струмочком додати соняшникову олію, не забуваючи постійно збивати. Небагато додати — збити вінчиком, ще трохи додати — знову збити вінчикос.
Коли останні п'ять грамів олії будуть збиті в соусі, майонез готовий. Його можна додавати в абсолютно будь-яку страву як холодний соус.
Щоб майонез вийшов насиченішим або мав незвичайний смак, можна додати трохи спецій.
Ще один варіант майонезу — на оливковій олії. Євген Клопотенко радить його для тих, хто любить експерименти, але зазначає, що в чистому вигляді оливкова олія дає гіркуватий присмак, тому її обов'язково потрібно розбавити з рослинною.
Для приготування оливкового майонезу необхідно:
- Яєчний жовток — 2 шт.;
- Рослинна олія — 100-120 мл;
- Оливкова олія — 2 ст. л;
- Гірчиця — 10 г;
- Сік лимона — 1 ст. л;
- Сіль — 1 щіпка.
Готується все точно так, як і в попередньому рецепті, проте в самому кінці необхідно ввести в масу оливкову олію для надання соусу приємного оливкового післясмаку. Добре перемішати.
Головна відмінність домашнього майонезу від магазинного в тому, що він швидко псується, тому в холодильнику може зберігатися всього кілька діб.
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