Ідеальний домашній майонез за 10 хвилин: рецепт від Євгена Клопотенка

Майонез, приготовлений у домашніх умовах, значно корисніший за магазинний, але має обмежений термін придатності.

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Майонез є одним із найулюбленіших соусів і найпопулярнішою заправкою для салатів для переважної більшості господарок. Багато хто помилково думає, що для його приготування потрібно багато часу, проте відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко переконує, що це зовсім не так.

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Для приготування майонезу знадобиться:

Жовток сирий — 2 шт;

Соняшникова олія — 125-150 гр;

Гірчиця — 10 г;

Сік лимона — 1 ст. л;

Сіль — щіпка.

Спосіб приготування:

Відокремити білки від жовтків. Покласти жовтки та гірчицю в скляну або металеву миску, досить велику для того, щоб у ній можна було збити соус вінчиком. Щоб було зручніше збивати й миска не рухалася, краще обернути її складеним у трубочку рушником. Саме так роблять у Le Cordon Bleу.

Злегка збити жовтки з гірчицею за допомогою вінчика. Додати сік лимона, щіпку солі та добре збити суміш. Вона має стати однорідною. В отриману масу тонким струмочком додати соняшникову олію, не забуваючи постійно збивати. Небагато додати — збити вінчиком, ще трохи додати — знову збити вінчикос.

Коли останні п'ять грамів олії будуть збиті в соусі, майонез готовий. Його можна додавати в абсолютно будь-яку страву як холодний соус.

Щоб майонез вийшов насиченішим або мав незвичайний смак, можна додати трохи спецій.

Ще один варіант майонезу — на оливковій олії. Євген Клопотенко радить його для тих, хто любить експерименти, але зазначає, що в чистому вигляді оливкова олія дає гіркуватий присмак, тому її обов'язково потрібно розбавити з рослинною.

Для приготування оливкового майонезу необхідно:

Яєчний жовток — 2 шт.;

Рослинна олія — 100-120 мл;

Оливкова олія — 2 ст. л;

Гірчиця — 10 г;

Сік лимона — 1 ст. л;

Сіль — 1 щіпка.

Готується все точно так, як і в попередньому рецепті, проте в самому кінці необхідно ввести в масу оливкову олію для надання соусу приємного оливкового післясмаку. Добре перемішати.

Головна відмінність домашнього майонезу від магазинного в тому, що він швидко псується, тому в холодильнику може зберігатися всього кілька діб.

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