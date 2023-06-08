Найкраща літня страва. Рецепт окрошки на кефірі
Окрошка — це смачна та освіжаюча страва, яка ідеально підходить для літнього обіду.
Окрошка – це один із найпопулярніших літніх супів. Його готують з різних овочів, ковбаси або нежирного м'яса і заливають квасом, сироваткою, кефіром, або розведеною мінеральною водою сметаною, або несолодким йогуртом. Подають окрошку зазвичай зі скибочками підсмаженого чорного хліба.
Овочі для окрошки потрібно лише різати, а не терти на тертці. А м'ясо, якщо ви вирішили використати його замість ковбаси, можна відварити, або запекти в духовці.
Існує багато варіантів рецепта окрошки на кефірі, але найпростіший і найпопулярніший був опублікований на сайті рецептів 2d-recept.
Окрошка на кефірі
Інгредієнти:
- картопля — 4 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- редис — 1 пучок;
- огірки — 3 шт.;
- ковбаса варена — 200 г;
- цибуля зелена — 1 пучок;
- зелень петрушки та кропу — до свого смаку;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- кефір — 1 л;
- вода мінеральна газована — 2 л;
- сіль, перець — до свого смаку.
Картоплю відваріть у мундирі до готовності. Яйця зваріть вкруту. Остудіть та очистить. Картоплю наріжте кубиками, яйця — скибочками чи кубиками.
Редиска, огірки та ковбасу також наріжте дрібними кубиками. Цибулю та зелень дрібно порубайте.
У великій мисці змішайте всі нарізані інгредієнти, додайте гірчицю, сіль і перець до свого смаку. Перемішайте добре.
В окремому посуді змішайте кефір та мінеральну воду. Цією сумішшю заливайте окрошку перед подачею на стіл або відразу розлийте по тарілках.
Втім, дехто вважає, що окрошці краще настояться. У такому разі відразу залийте всі нарізані інгредієнти сумішшю кефіру та мінеральної води та відправте в холодильник хоча б на годину. У окрошку також можна додавати селеру, солодкий перець і будь-які ароматні трави, які вам подобаються.
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