Просто та дуже смачно. Рецепт норвезького вершкового супу з сьомгою

Найкраще в цьому рецепт те, що суп можна приготувати як з філе, так і з того, що залишиться після обробки риби.

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Норвезький суп готується з будь-якою червоною рибою, хоч у рецепті й вказана сьомга. Також необов'язково використовувати саме філе. Хоча з ним, звичайно, буде смачніше. Для супу можна використовувати хребет, який залишиться після обробки тушки риби, а потім просто обібрати з нього м'ясо. Таким чином, вишукане блюдо можна приготувати, не витративши на нього купу грошей. Чудовим рецептом норвезького супу поділилася фуд-блогер Олена Литвин.

Норвезький вершковий суп із сьомгою

вода — 500 мл;

філе сьомги — 370 г;

картопля — 500 г;

помідори — 300 г;

морква — 150 г;

цибуля – 100 г;

вершки 10% — 500 мл;

олія, зелень, сіль, перець.

Наріжте дрібнішу цибулю, натріть моркву на дрібній тертці. Очистить картоплю і зніміть шкірку з помідорів (якщо хочете). Картоплю та помідори наріжте кубиками.

Налийте на дно каструлі трохи рослинної олії та обсмажте цибулю, моркву та помідори. Потім влийте у каструлю воду і доведіть до кипіння.

Додайте картоплю, сіль та спеції до свого смаку і варіть близько семи хвилин. Потім додайте сьомгу, повільно влийте вершки та варіть до готовності картоплі.

Страву прикрасьте свіжою зеленню. Але майте на увазі, такому супу краще настоятися. Тож після того, як зніміть його з плити – дайте йому постояти близько пів години та лише потім подавайте. Можна додати в тарілку скибочку лимона. Він надасть пікантності.

Також ви можете приготувати смачний веганський суп із сочевиці. Але він сподобається не тільки тим, хто не вживає м'яса.