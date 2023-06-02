Веганський суп із сочевиці: втім, сподобається не лише їм

Це дуже ситний та корисний суп із величезною кількістю білка, який додасть сил кожному.

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Сочевичний суп за рецептом Фокусу, це одне з найпростіших і найсмачніших супів, який можна приготувати в повільноварці. Сочевиця — це багате джерело білка, клітковини, заліза та фолієвої кислоти, які корисні для здоров'я. Суп із сочевиці добре поєднується із хлібом, салатом чи сиром. Цей рецепт підходить для вегетаріанців та веганів, оскільки не містить м'яса чи молочних продуктів. Ви можете модифікувати рецепт на свій смак, додаючи різні овочі, спеції або трави.

Суп із сочевиці

Інгредієнти:

1 склянка (240 мл) сухої сочевиці;

4 склянки (970 мл) овочевого бульйону;

2 склянки (480 мл) води;

1 цибулина;

2 морквини;

2 стебла селери;

2 зубчики часнику;

1 чайна ложка солі;

1/2 чайної ложки чорного перцю;

1/4 чайної ложки куркуми;

1/4 чайної ложки кмину;

1/4 чайної ложки коріандру;

1/4 чайної ложки паприки;

2 лаврові листи.

Промийте сочевицю та відкиньте пошкоджені або непридатні зерна. Покладіть сочевицю, бульйон, воду, нарізані цибулю, моркву, селера, часник, сіль, перець, куркуму, кмин, коріандр, паприку та лаврове листя в повільноварку.

Накрийте кришкою і готуйте на високій температурі 4 години або на низькій температурі 8 годин, доки сочевиця не стане м'якою. Перед подачею вийміть лаврове листя і розімніть частину супу вилкою або блендером для отримання густішої консистенції.

Насолоджуйтесь своїм супом із сочевиці!

До речі, ви можете додати в суп інші овочі на свій вибір, наприклад картопля, гарбуз, помідори або шпинат. Ви можете приправити суп свіжим або сушеним кропом, петрушкою або базиліком для додавання аромату та кольору.

А ще ви можете спробувати приготувати незвичайний кукурудзяний пудинг.