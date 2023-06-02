Веганский суп из чечевицы: впрочем, понравится не только им

Это очень сытный и полезный суп с огромным количеством белка, который придаст сил каждому.

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Чечевичный суп по рецепту Фокуса, это одно из самых простых и вкусных супов, который можно приготовить в медленноварке. Чечевица — это богатый источник белка, клетчатки, железа и фолиевой кислоты, которые полезны для здоровья. Суп из чечевицы хорошо сочетается с хлебом, салатом или сыром. Этот рецепт подходит для вегетарианцев и веганов, так как не содержит мяса или молочных продуктов. Вы можете модифицировать рецепт по своему вкусу, добавляя разные овощи, специи или травы.

Суп из чечевицы

Ингредиенты:

1 стакан (240 мл) сухой чечевицы;

4 стакана (970 мл) овощного бульона;

2 стакана (480 мл) воды;

1 луковица;

2 морковки;

2 стебля сельдерея;

2 зубчика чеснока;

1 чайная ложка соли;

1/2 чайной ложки черного перца;

1/4 чайной ложки куркумы;

1/4 чайной ложки тмина;

1/4 чайной ложки кориандра;

1/4 чайной ложки паприки;

2 лавровых листа.

Промойте чечевицу и отбросьте поврежденные или непригодные зерна. Положите чечевицу, бульон, воду, нарезанные лук, морковь, сельдерей, чеснок, соль, перец, куркуму, тмин, кориандр, паприку и лавровые листья в медленноварку.

Накройте крышкой и готовьте на высокой температуре 4 часа или на низкой температуре 8 часов, пока чечевица не станет мягкой. Перед подачей выньте лавровые листья и разомните часть супа вилкой или блендером для получения более густой консистенции.

Наслаждайтесь своим супом из чечевицы!

Кстати, вы можете добавить в суп другие овощи по своему выбору, например картофель, тыкву, помидоры или шпинат. Вы можете приправить суп свежим или сушеным укропом, петрушкой или базиликом для добавления аромата и цвета.

А еще вы можете попробовать приготовить необычный кукурузный пудинг.