Готовим пудинг: не простой, а кукурузный
Этот пудинг отлично подходит в качестве гарнира к мясу.
Пудинг из кукурузы по рецепту подсмотренного Фокусом — это традиционное блюдо американского юга, которое подают как гарнир к мясу или птице. Этот пудинг готовится из свежей или консервированной кукурузы, молока, сливок, яиц, сахара и специй. Пудинг из кукурузы получается нежным, сладким и ароматным, с хрустящей корочкой сверху.
Этот пудинг можно приготовить в духовке или в микроволновке, что значительно ускоряет процесс. Пудинг из кукурузы можно подавать как горячим, так и холодным, по желанию посыпая корицей или мускатным орехом.
Кукурузный пудинг
Ингредиенты:
- 450 г кукурузы (свежей или консервированной);
- 120 мл молока;
- 120 мл сливок;
- 2 яйца;
- 60 г сахара;
- 30 г масла (растопить);
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 1/4 чайной ложки соли;
- 1/4 чайной ложки мускатного ореха.
Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для выпечки маслом или расстелите пергаментную бумагу.
В большой миске взбейте яйца вилкой или венчиком. Добавьте сахар, молоко, сливки, растопленное масло, ванильный экстракт, соль и мускатный орех и хорошо перемешайте.
Добавьте кукурузу в мокрую смесь и аккуратно перемешайте лопаткой или деревянной ложкой. Перелейте смесь в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
Поставьте форму в духовку и выпекайте около 40 минут или до тех пор, пока пудинг не станет золотистым и не застынет по краям. Выньте пудинг из духовки и оставьте его остывать на решетке на 10 минут.
Разрежьте пудинг на порции и подавайте горячим или холодным, по желанию посыпая корицей или мускатным орехом.
Приятного аппетита!
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