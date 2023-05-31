Готуємо пудинг: не простий, а кукурудзяний

Цей пудинг відмінно підходить як гарнір до м'яса.

Related video

Пудинг із кукурудзи за рецептом підглянутого Фокусом – це традиційна страва американського півдня, яку подають як гарнір до м'яса чи птиці. Цей пудинг готується зі свіжої чи консервованої кукурудзи, молока, вершків, яєць, цукру та спецій. Пудинг з кукурудзи виходить ніжним, солодким і ароматним, з хрусткою скоринкою зверху.

Цей пудинг можна приготувати в духовці або мікрохвильовій печі, що значно прискорює процес. Пудинг із кукурудзи можна подавати як гарячим, так і холодним, за бажанням посипаючи корицею або мускатним горіхом.

Кукурудзяний пудинг

Інгредієнти:

450 г кукурудзи (свіжої чи консервованої);

120 мл молока;

120 мл вершків;

2 яйця;

60 г цукру;

30 г олії (розтопити);

1 чайна ложка ванільного екстракту;

1/4 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки мускатного горіха.

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів і змастіть форму для випікання маслом або розстеліть пергаментний папір.

У великій мисці збийте яйця вилкою або віночком. Додайте цукор, молоко, вершки, розтоплене масло, ванільний екстракт, сіль та мускатний горіх і добре перемішайте.

Додайте кукурудзу в мокру суміш і обережно перемішайте лопаткою або дерев'яною ложкою. Перелийте суміш у підготовлену форму та розрівняйте поверхню.

Поставте форму в духовку і випікайте близько 40 хвилин або поки пудинг не стане золотистим і не застигне по краях. Вийміть пудинг із духовки та залиште його остигати на решітці на 10 хвилин.

Розріжте пудинг на порції та подавайте гарячим чи холодним, за бажанням посипаючи корицею або мускатним горіхом.

Смачного!

А ще ви можете скуштувати рецепт американського Ангельського торта.