Ніжний, як хмаринка. Рецепт американського Ангельського торта

Він готується на основі бісквіту та подається зі збитими вершками.

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Ангельський торт – це один із найпопулярніших у США тортів. Він готується з урахуванням так званого ангельського бісквіта, який готується лише з яєчних білків. Приготувати його зовсім нескладно, якщо виконувати інструкції рецепта. Торт подається із фруктами або збитими вершками та прикрашається ягодами. Ангельський торт відмінно підійде для святкового столу або чаювання.

Фокус розкаже, як його приготувати.

Ангельський торт

Інгредієнти:

5 білків (від великих яєць);

130 г цукрової пудри (80 г — у тісто, інше для крему);

60 г борошна;

дрібка солі;

0,5 ч.л. лимонної кислоти;

0,5 ч.л. ванільного цукру;

50 г цукру;

400-500 мл вершків 33%;

200 г свіжих ягід.

Борошно змішуємо з 80 г цукрової пудри та просіюємо через сито, аби бісквіт добре піднявся.

У охолоджені білки додаємо щіпку солі та збиваємо в міцну піну. Потім додаємо цукор, ваніль та лимонну кислоту. Збиваємо ще 2-3 хвилини.

Додаємо до білків борошно, змішане з пудрою, акуратно і по можливості швидко перемішуємо зверху вниз.

Викладаємо тісто, що вийшло, в роз'ємну форму діаметром 18 см. Випікається ангельський бісквіт в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною зубочисткою.

Бісквіт повинен остигати в перевернутому стані. Відокремити бісквіт від бічних стінок можна гострим та тонким ножем.

Для крему збиваємо вершки з цукровою пудрою, що залишилася, до пишної та стійкої піни. Не перестарайтеся і не збийте масло!

Готовий і охололи бісквіт розрізаємо на два коржі та промазуємо кремом. Потім обмазуємо кремом верх і боки торта.

Прикрашаємо вимитими та обсушеними ягодами. Відмінно підійдуть ягоди без кісточок. Наприклад, малина, чорниця, полуниця та навіть свіжий інжир.

А якщо вам хочеться чогось не такого легенького, приготуйте повну протилежність цього торта. Оригінальний шоколадний торт "Страва диявола" точно здивує вас насиченим смаком.