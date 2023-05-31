Справжня спокуса. Рецепт американського торта "Страва диявола"

Це один із найвідоміших десертів у США, який готують уже понад сто років.

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Торт "Страва диявола" (Devil's Food Cake) – це популярний у США десерт, який складається з шоколадного бісквіта та шоколадного крему. Назва торта пов'язана з його темним кольором і багатим смаком, який, як вважається, може спокусити навіть саму благочестиву людину.

Історія торта "Страва диявола" сягає початку 20 століття, коли в Америці стали популярні шоколадні бісквіти з додаванням соди або розпушувача. Це дозволяло отримувати більш вологі та пишні коржі, які відрізнялися від світлих та сухих бісквітів того часу. Вперше рецепт цього торта був опублікований в 1902 році в книзі "Mrs. Rorer's New Cook Book" і він досі залишається популярним, хоч і отримав багато інших назв та варіацій рецепта.

Рецепт торта було опубліковано на кулінарному сайті Preppy Kitchen.

Торт "Страва диявола"

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 200 г;

цукор (краще коричневий, але можна і простий) — 200 г;

какао-порошок — 30 г;

сода — 1 ч. л.;

розпушувач — ⅓ ч. л.;

три яйця;

масло вершкове — 150 г;

вода тепла — 300 мл;

ванільний цукор — 5 г;

кава розчинна (або натуральна) — 1 ч. л.;

лікер (кавовий або шоколадний) — 1 ст. л.;

шоколад темний — 100 г;

вершки (33%) — 80 мл.

Змішайте в чашці всі сухі інгредієнти, обов'язково просійте через сито, щоб торт добре піднявся. Розмішайте віночком.

У миску міксера розбийте 3 яйця, додайте чайну ложку ванільного цукру, 150 г теплого вершкового масла і 300 мл теплої води. Перемішайте на малій швидкості, поступово додавайте суміш борошна з какао. І перемішуйте до одержання рідкого однорідного тіста.

Додайте лікер та ваніль. Перелийте тісто у форму для випічки діаметром 26 сантиметрів, яку попередньо змастіть маслом. Дно вистеліть пекарським папером. Формою з тістом трохи постукайте по столу, щоб тісто розтеклося.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин. Перевірте готовність за допомогою зубочистки.

Готовий корж дістаньте із духовки, дайте трохи охолонути. Викладіть на дерев'яну дошку та залиште відпочити.

Приготуйте шоколадний крем. Замочіть у воді 15 г желатину, відповідно до вказівок виробника на упаковці. Розігрійте на водяній бані 100 г шоколаду, відставте вбік.

У каструлю налийте 150 мл молока і 150 мл вершків, додайте щіпку солі, 40 грамів цукру, доведіть до кипіння.

Відокремте жовтки від білків і перемішайте їх з цукром, що залишився (40 г). Весь час перемішуючи яєчно-цукрову суміш, поступово влийте в неї закипілі вершки з молоком. Поверніть у каструлю, поставте на вогонь, варіть весь час перемішуючи, на середньому вогні до закипання.

Готовність можна перевірити, провівши борозенку на звороті ложки — якщо борозенка не сходиться, то крем готовий. Зніміть з вогню, додайте чайну ложку ванільного цукру та розтоплений желатин, перемішайте.

Увесь час перемішуючи, у кілька прийомів додайте підготовлений крем у розтоплений шоколад. Перемішайте до отримання однорідної блискучої маси.

Розріжте бісквіт на дві або три частини впоперек і прошаруйте кремом.

Покрийте торт розтопленим шоколадом. Прикрасьте його за бажанням фруктами, ягодами, горіхами або збитими вершками.

Також ви можете приготувати простий літній десерт з фруктами або ягодами під назвою клафуті.