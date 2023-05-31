Настоящее искушение. Рецепт американского торта "Пища дьявола"

Это один из самых известных десертов в США, который готовят уже более ста лет.

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Торт "Пища дьявола" (Devil’s Food Cake) – это популярный в США десерт, который состоит из шоколадного бисквита и шоколадного крема. Название торта связано с его темным цветом и богатым вкусом, который, как считается, может соблазнить даже самого благочестивого человека.

История торта "Пища дьявола" уходит в начало 20 века, когда в Америке стали популярны шоколадные бисквиты с добавлением соды или разрыхлителя. Это позволяло получать более влажные и пышные коржи, которые отличались от светлых и сухих бисквитов того времени. Впервые рецепт этого торта был опубликован в 1902 году в книге "Mrs. Rorer’s New Cook Book" и он до сих остается популярным, хоть и получил множество других названий и вариаций рецепта.

Рецепт торта был опубликован на кулинарном сайте Preppy Kitchen.

Торт "Пища дьявола"

Ингредиенты:

мука пшеничная — 200 г;

сахар (лучше коричневый, но можно и простой) — 200 г;

какао-порошок — 30 г;

сода — 1 ч. л.;

разрыхлитель — ⅓ ч. л.;

три яйца;

масло сливочное — 150 г;

вода теплая — 300 мл;

ванильный сахар — 5 г;

кофе растворимый (или натуральный) — 1 ч. л.;

ликер (кофейный или шоколадный) — 1 ст. л.;

шоколад темный — 100 г;

сливки (33%) — 80 мл.

Смешайте в чашке все сухие ингредиенты, обязательно просейте их через сито, чтобы пирог хорошо поднялся. Размешайте венчиком.

В миску миксера разбейте 3 яйца, добавьте чайную ложку ванильного сахара, 150 граммов теплого сливочного масла и 300 миллилитров теплой воды. Перемешайте на малой скорости, постепенно добавляйте смесь муки с какао. И перемешивайте до получения жидкого однородного теста.

Добавьте ликер и ваниль. Перелейте тесто в форму для выпечки, диаметром 26 сантиметров, которую предварительно смажьте маслом. Дно выстелите пекарской бумагой. Формой с тестом слегка постучите по столу, чтоб тесто равномерно растеклось.

Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов, приблизительно, 45 минут. Проверьте готовность с помощью зубочистки.

Готовый корж достаньте из духовки, дайте немного остыть. Выложите на деревянную доску и оставьте отдохнуть.

Приготовьте шоколадный крем. Замочите в воде 15 граммов желатина, в соответствии с указаниями производителя на упаковке. Разогрейте на водяной бане 100 граммов шоколада, отставьте в сторону.

В кастрюлю налейте 150 миллилитров молока и 150 миллилитров сливок, добавьте щепотку соли, 40 граммов сахара, доведите до кипения.

Отделите желтки от белков и перемешайте их с оставшимся сахаром (40 г). Все время перемешивая яично-сахарную смесь, постепенно влейте в нее закипевшие сливки с молоком. Верните в кастрюлю, поставьте на огонь, варите, все время перемешивая, на среднем огне до закипания.

Готовность можно проверить, проведя бороздку по обратной стороне ложки — если бороздка не сходится, то крем готов. Снимите с огня, добавьте чайную ложку ванильного сахара и растопленный желатин, перемешайте.

Все время перемешивая, в несколько приемов добавьте подготовленный крем в растопленный шоколад. Перемешайте до получения однородной блестящей массы.

Разрежьте бисквит на две или три части поперек и прослоите кремом.

Покройте торт растопленным шоколадом. Украсьте его по желанию фруктами, ягодами, орехами или взбитыми сливками.

Также вы можете приготовить простой летний десерт с фруктами, или ягодами, под названием клафути.