Простой летний десерт с фруктами. Как приготовить клафути

Это французское блюдо, которое готовится невероятно просто.

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Клафути — это французский десерт из фруктов и теста, который запекается в духовке. Его название происходит от слова clafir, что означает "наполнить". Клафути можно приготовить с разными фруктами, но традиционно используются черешня, сливы или яблоки. Можно использовать вишни, клубнику, чернику, словом, любые ягоды и фрукты, которые вам по душе. Фокус расскажет, как его приготовить.

Клафути

Ингредиенты:

500 г фруктов;

100 г сахара;

4 яйца;

250 мл молока;

100 г муки;

50 г сливочного масла;

щепотка соли;

ванильный сахар или корица по вкусу.

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для запекания маслом и посыпьте сахаром.

Очистите фрукты от косточек и кожуры (если нужно) и нарежьте на кусочки. Распределите их по форме равномерно.

В миске взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром или корицей. Корица больше подойдет к яблокам, но если вы любите эту пряность – добавляйте смело.

Добавьте молоко и муку и перемешайте до однородности. Полученное тесто должно быть жидким и без комочков.

Аккуратно вылейте тесто поверх фруктов в форме. Поставьте форму в духовку и запекайте около 40 минут или до золотистой корочки.

После приготовления достаньте клафути из духовки и дайте немного остыть. Подавайте теплым или холодным, посыпав сахарной пудрой или добавив сливки или мороженое.

Также вы можете приготовить вкусный французский десерт крем-брюле. Это любимое блюдо Амели из одноименного культового фильма.