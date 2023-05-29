Почувствуй себя Амели. Рецепт настоящего крем-брюле
Этот традиционный французский десерт очень любила героиня культового фильма.
Крем-брюле (crème brûlée) — это один из самых известных и вкусных французских десертов, который можно приготовить дома. Это нежный крем из яиц, сливок и ванили, который запекается в духовке и затем покрывается тонким слоем карамелизированного сахара.
В фильме "Амели" главная героиня любила ломать корочку на крем-брюле и наслаждаться его нежным вкусом. Теперь, так сможете сделать и вы. Как приготовить крем-брюле, расскажет Фокус.
Крем-брюле
Ингредиенты:
- 500 мл сливок 33-35%;
- 100 г сахара;
- 1 стручок ванили или 1 ч. л. ванильного сахара;
- 6 желтков;
- Сахар для карамелизации.
Разогрейте духовку до 160 градусов и поставьте на дно противня глубокую форму с водой (водяная баня).
В кастрюле с толстым дном смешайте сливки, половину сахара и ваниль. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, помешивая. Снимите с огня и оставьте на 10 минут, чтобы ваниль настоялась.
В миске взбейте желтки с оставшимся сахаром до светлого цвета. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте горячие сливки в желтки. Процедите полученную смесь через сито или марлю.
Разлейте крем по небольшим формочкам для запекания. Они называются рамекин — это специальная керамическая посуда, в которой также готовится суфле.
Поставьте формочки на противень с водой. Запекайте в духовке около 40 минут или до тех пор, пока крем не станет твердым на краях и слегка дрожащим посередине.
Выньте формочки из духовки и остудите их при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь.
Перед подачей посыпьте поверхность крема тонким слоем сахара и поджарьте его специальной лампой, или под грилем духовки, чтобы образовалась хрустящая корочка из карамели.
Наслаждайтесь ароматным и вкусным французским десертом!
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