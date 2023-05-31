Нежный, как облако. Рецепт американского Ангельского торта

Он готовится на основе бисквита и подается со взбитыми сливками

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Ангельский торт – это один из самых популярных в США тортов. Он готовится на основе так называемого ангельского бисквита, который готовится только на яичных белках. Приготовить его совсем несложно, если точно выполнять инструкции рецепта. Торт подается с фруктами или взбитыми сливками и украшается ягодами. Ангельский торт отлично подойдет для праздничного стола или для чаепития.

Фокус расскажет, как его приготовить.

Ангельский торт

Ингредиенты:

5 белков (от крупных яиц);

130 г сахарной пудры (80 г — в тесто, остальное для крема);

60 г муки;

щепотка соли;

0,5 ч.л. лимонной кислоты;

0,5 ч.л. ванильного сахара;

50 г сахара;

400-500 мл сливок 33%;

200 г свежих ягод.

Муку смешиваем с 80 г сахарной пудры и просеиваем через сито, чтобы бисквит хорошо поднялся.

В охлажденные белки добавляем щепотку соли и взбиваем их в крепкую пену. Затем добавляем сахар, ваниль и лимонную кислоту. Взбиваем еще 2-3 минуты.

Добавляем к белкам муку, смешанную с пудрой, и аккуратно и по возможности быстро перемешиваем сверху вниз.

Выкладываем получившееся тесто в разъемную форму диаметром 18 см. Выпекается ангельский бисквит в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. Готовность проверяем деревянной зубочисткой.

Бисквит должен остывать в перевернутом состоянии. Отделить бисквит от боковых стенок можно острым и тонким ножом.

Для крема взбиваем сливки с оставшейся сахарной пудрой до пышной и устойчивой пены. Не переусердствуйте и не взбейте масло!

Готовый и остывший бисквит разрезаем на два коржа и промазываем кремом. Затем обмазываем кремом верх и бока торта.

Украшаем вымытыми и обсушенными ягодами. Отлично подойдут ягоды без косточек. Например, малина, черника, клубника и даже свежий инжир.

А если вам хочется чего-то менее воздушного, приготовьте полную противоположность этого торта. Оригинальный шоколадный торт "Пища дьявола" точно удивит вас насыщенным вкусом.