Без редиса, картошки и яиц: рецепт вкуснейшей оригинальной окрошки
Окрошка, приготовленная по этому рецепту, отличается от традиционного блюда.
В жаркую погоду, когда аппетита особо нет, хитом любого стола станет холодная и вкусная окрошка. Кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась рецептом этого блюда, которое идеально подойдет для тех, кто следит за правильным питанием. Легкое и в то же время сытное кушанье оценят по достоинству все, кто его попробует.
Окрошка по-армянски
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл;
- сметана – 2-3 ст. л (можно и без нее);
- огурцы свежие – 2 шт;
- чеснок – 1 зубчик;
- большой пучок зелени: укроп, кинза, петрушка, зеленый лук (можно взять и замороженную зелень);
- вода или минералка – 200 мл;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
Зелень мелко нарезать. Огурцы порезать кубиками или протереть на терке, измельчить чеснок, все смешать и посолить. Дать постоять 10-15 минут.
В отдельной емкости смешать кефир, сметану, воду и добавить в заранее приготовленную смесь.
По словам Кристин, в Армении под названием "окрошка" (մածնաբրդոշ) готовят именно этот напиток. Местные хозяйки никогда не добавляют туда колбасу, яйца, картошку и редис. Вместо йогурта или сметаны они заливают ее очеь полезным кисломолочным продуктом мацони, который можно сравнить с концентрированным кефиром. Мацони богат бифидобактериями, которые улучшают пищеварение и повышают иммунитет.
Такая окрошка – это не летний суп, а легкий напиток. Ее можно подавать в любое время года, к любым блюдам или к перекусу с бутербродами.
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