Окрошка на курином бульоне: готовим летнее блюдо с новым вкусом

Окрошка на бульоне получается более сытной. Попробуйте приготовить, и вам наверняка понравится.

Related video

Лето – пора окрошки. Ведь что может быть лучше в жаркий день, чем холодный овощной суп на кефире, квасе или минералке. Мы же предлагаем сделать окрошку еще более сытной и сделать ее на курином бульоне. Как ее приготовить, рассказали в блоге "Кулинарные рецепты"

Окрошка на курином бульоне

Ингредиенты:

куриные окорочка – 2 шт. (можно взять 1/2 куриного филе);

вода для варки – 3,5 л;

соль – по вкусу;

картофель – 4 шт;

яйца – 4 шт;

огурец свежий – 2 шт;

укроп -– пучок;

зеленый лук – пучок;

сметана (или домашний майонез) – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить окорочка или филе до готовности, посолить по вкусу. Бульон процедить и остудить.

Картофель и яйца отварить до готовности. Нарезать одинаковыми кубиками картофель, мясо, яйца и огурцы. Измельчить мясо, укроп и лук.

Смешать все ингредиенты, добавить сметану и бульон, посолить по вкусу. Готовую окрошку отправить в холодильник на 3 часа, чтобы она хорошо остыла и настоялась.

Читайте также:

Без редиса, картошки и яиц: рецепт вкуснейшей оригинальной окрошки

Лучшее блюдо в жаркий день: как правильно готовить окрошку и чем ее заправлять

Лучшее летнее блюдо. Рецепт окрошки на кефире