Окрошка на курином бульоне: готовим летнее блюдо с новым вкусом
Окрошка на бульоне получается более сытной. Попробуйте приготовить, и вам наверняка понравится.
Лето – пора окрошки. Ведь что может быть лучше в жаркий день, чем холодный овощной суп на кефире, квасе или минералке. Мы же предлагаем сделать окрошку еще более сытной и сделать ее на курином бульоне. Как ее приготовить, рассказали в блоге "Кулинарные рецепты"
Окрошка на курином бульоне
Ингредиенты:
- куриные окорочка – 2 шт. (можно взять 1/2 куриного филе);
- вода для варки – 3,5 л;
- соль – по вкусу;
- картофель – 4 шт;
- яйца – 4 шт;
- огурец свежий – 2 шт;
- укроп -– пучок;
- зеленый лук – пучок;
- сметана (или домашний майонез) – по вкусу.
Способ приготовления:
Отварить окорочка или филе до готовности, посолить по вкусу. Бульон процедить и остудить.
Картофель и яйца отварить до готовности. Нарезать одинаковыми кубиками картофель, мясо, яйца и огурцы. Измельчить мясо, укроп и лук.
Смешать все ингредиенты, добавить сметану и бульон, посолить по вкусу. Готовую окрошку отправить в холодильник на 3 часа, чтобы она хорошо остыла и настоялась.
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