Освежающий и очень вкусный: рецепт холодного литовского борща
Холодный литовский борщ шалтибарщай так же популярен, как и традиционный борщ в Украине.
Классический литовский холодный борщ называется шалтибарщай. Šaltibarščiai на литовском языке означает именно "холодный борщ". Это яркий и освежающий суп готовится на кефире и молодой свекле. А отдельно к нему подают отварную картошку, но сейчас более популярна картошка запеченная целиком, или дольками. Словом, это очень вкусное и популярное в Литве блюдо, которое точно следует попробовать. Рецептом поделились на сайте La Maistas.
Холодный литовский борщ
Ингредиенты:
- свекла — 200 г;
- огурцы — 200 г;
- редиска — 150 г;
- лук зеленый — 30 г;
- укроп — 30 г;
- 4 яйца;
- кефир — 500 мл;
- сметана — 60 мл;
- вода — 500 мл;
- уксус винный — 1 ст. л.;
- молодая картошка — 600 г;
- соль.
Свеклу отварите целиком или запеките в духовке, обернув в фольгу. Очистите ее и натрите на крупной терке. Вскипятите 0,5 л воды и залейте свеклу. Добавьте чайную ложку соли и уксус. Дайте смеси остыть и поставьте кастрюльку в холодильник.
Огурцы и редиску нарежьте тонкой соломкой.
Зеленый лук и укроп промойте и обсушите салфетками. Мелко нарежьте зелень. Смешайте зелень, огурцы и редиску со свеклой и охлажденным настоем.
Влейте в смесь кефир, добавьте сметану и все хорошо перемешайте. Добавьте соль и поставьте холодный борщ в холодильник, чтобы он настоялся.
Яйца отварите, картофель отварите в мундире, или запеките целиком, или дольками.
Подавайте холодный литовский борщ с дольками вареного яйца, со свежей зеленью и картофелем на отдельной тарелке.
Вместо уксуса можно заправить свекольный настой для литовского холодного борща лимонным соком. А зелень можно не нарезать, а смешать с крупной солью потереть деревянным пестиком.
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