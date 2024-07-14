Освежающий и очень вкусный: рецепт холодного литовского борща

Холодный литовский борщ шалтибарщай так же популярен, как и традиционный борщ в Украине.

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Классический литовский холодный борщ называется шалтибарщай. Šaltibarščiai на литовском языке означает именно "холодный борщ". Это яркий и освежающий суп готовится на кефире и молодой свекле. А отдельно к нему подают отварную картошку, но сейчас более популярна картошка запеченная целиком, или дольками. Словом, это очень вкусное и популярное в Литве блюдо, которое точно следует попробовать. Рецептом поделились на сайте La Maistas.

Холодный литовский борщ

Ингредиенты:

свекла — 200 г;

огурцы — 200 г;

редиска — 150 г;

лук зеленый — 30 г;

укроп — 30 г;

4 яйца;

кефир — 500 мл;

сметана — 60 мл;

вода — 500 мл;

уксус винный — 1 ст. л.;

молодая картошка — 600 г;

соль.

Свеклу отварите целиком или запеките в духовке, обернув в фольгу. Очистите ее и натрите на крупной терке. Вскипятите 0,5 л воды и залейте свеклу. Добавьте чайную ложку соли и уксус. Дайте смеси остыть и поставьте кастрюльку в холодильник.

Огурцы и редиску нарежьте тонкой соломкой.

Зеленый лук и укроп промойте и обсушите салфетками. Мелко нарежьте зелень. Смешайте зелень, огурцы и редиску со свеклой и охлажденным настоем.

Влейте в смесь кефир, добавьте сметану и все хорошо перемешайте. Добавьте соль и поставьте холодный борщ в холодильник, чтобы он настоялся.

Яйца отварите, картофель отварите в мундире, или запеките целиком, или дольками.

Подавайте холодный литовский борщ с дольками вареного яйца, со свежей зеленью и картофелем на отдельной тарелке.

Вместо уксуса можно заправить свекольный настой для литовского холодного борща лимонным соком. А зелень можно не нарезать, а смешать с крупной солью потереть деревянным пестиком.

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