Борщ в банке: рецепт заправки на зиму

Это заправка готовится с кислыми яблоками, которая придает потом борщу приятную пикантность.

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Борщ — это настоящий символ Украины. И если вы любите борщ, то стоит сейчас, когда есть возможность, приготовить заготовку на зиму, чтобы и потом наслаждаться вкуснейшим борщом. Рецептом поделились на сайте Morshyn.

Заправка для борща на зиму

Ингредиенты:

свекла — 600 г;

белокочанная капуста — 800 г;

репчатый лук — 200 г;

морковь — 350 г;

сладкий перец — 250 г;

помидоры — 800 г;

кислые яблоки — 150 г;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

гвоздика — 3 штуки;

душистый перец горошком — 5 штук;

черный перец горошком — 5 штук;

растительное масло — 125 мл;

вода — 250 мл;

чеснок — по вкусу;

уксус 70% — 1 ч. л.

Подготовьте все ингредиенты. Свеклу вымойте, положите в холодную воду, поставьте на средний огонь и варите 15 минут после закипания. Потом очистите свеклу и нарежьте соломкой.

Капусту нашинкуйте, а морковь натрите на крупной терке. Лук, перец и помидоры нарежьте небольшими кубиками. Яблоки – соломкой.

В большую кастрюлю налейте воду и масло. Сложите в кастрюлю нарезанные свежие овощи и перемешайте. Затем добавьте свеклу и снова перемешайте.

Добавьте к овощам яблоки, сахар, гвоздику, соль, оба вида перца и чеснок, пропущенный через пресс. Снова перемешайте. На среднем огне доведите до кипения и готовьте полчаса.

Разложите заготовку в подготовленные банки и закатайте. Переверните банки на крышку и после остывания спрячьте в темное сухое место.

Из исходного количества продуктов получится около 4 л заготовки. Чтобы сварить борщ, 1 часть заготовки нужно добавить к 1 части бульона.

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