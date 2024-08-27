Борщ в банке: рецепт заправки на зиму
Это заправка готовится с кислыми яблоками, которая придает потом борщу приятную пикантность.
Борщ — это настоящий символ Украины. И если вы любите борщ, то стоит сейчас, когда есть возможность, приготовить заготовку на зиму, чтобы и потом наслаждаться вкуснейшим борщом. Рецептом поделились на сайте Morshyn.
Заправка для борща на зиму
Ингредиенты:
- свекла — 600 г;
- белокочанная капуста — 800 г;
- репчатый лук — 200 г;
- морковь — 350 г;
- сладкий перец — 250 г;
- помидоры — 800 г;
- кислые яблоки — 150 г;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- гвоздика — 3 штуки;
- душистый перец горошком — 5 штук;
- черный перец горошком — 5 штук;
- растительное масло — 125 мл;
- вода — 250 мл;
- чеснок — по вкусу;
- уксус 70% — 1 ч. л.
Подготовьте все ингредиенты. Свеклу вымойте, положите в холодную воду, поставьте на средний огонь и варите 15 минут после закипания. Потом очистите свеклу и нарежьте соломкой.
Капусту нашинкуйте, а морковь натрите на крупной терке. Лук, перец и помидоры нарежьте небольшими кубиками. Яблоки – соломкой.
В большую кастрюлю налейте воду и масло. Сложите в кастрюлю нарезанные свежие овощи и перемешайте. Затем добавьте свеклу и снова перемешайте.
Добавьте к овощам яблоки, сахар, гвоздику, соль, оба вида перца и чеснок, пропущенный через пресс. Снова перемешайте. На среднем огне доведите до кипения и готовьте полчаса.
Разложите заготовку в подготовленные банки и закатайте. Переверните банки на крышку и после остывания спрячьте в темное сухое место.
Из исходного количества продуктов получится около 4 л заготовки. Чтобы сварить борщ, 1 часть заготовки нужно добавить к 1 части бульона.
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