По традиционному рецепту: как приготовить настоящий красный борщ

Рецептов вкусного борща много. Но почему бы не добавить в копилку еще один.

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Вкусный борщ приготовить легко. Главное использовать все надлежащие ингредиенты: мясо, свеклу, капусту и картофель. Конечно, есть рецепты постных борщей, рыбных и с различными современными добавками. Понятно, что томатную пасту стали добавлять не так давно, ведь в старину ее не было. Рецептом вкусного борща поделились на сайте Gospodynka.

Красный борщ

Ингредиенты:

свинина — 400 г;

вода — 3 литра;

морковь — 2 шт;

лук — 1 шт;

свекла — 1 шт;

томатная паста — 70 г;

сахар — 1 ст. л;

картофель — 5 шт;

лавровый лист;

капуста — 100 г;

чеснок — 3 зубчика;

укроп, петрушка, соль, перец.

Мясо свинины опустите в холодную воду, доведите до кипения, первую воду слейте, помойте кастрюлю и мясо. Снова залейте водой и варите еще один час.

На разогретую сковородку с маслом выложите натертую морковь и мелко порезанный лук. Обжарьте до золотистости. Добавьте натертую на терке свеклу, и жарьте еще две минуты.

Добавьте томатную пасту, сахар и немного водички, все перемешайте и тушите 10 минут.

Когда мясо уже сварилось, достаньте его из бульона, добавьте к нему картофель нарезанный кубиками.

Мясо нарежьте кусочками и верните в кастрюлю. Когда все закипит, снимайте пену.

Добавьте зажарку и перемешайте.

Добавьте лавровый лист, накройте крышкой и на среднем огне варите еще 20 минут. Теперь добавьте капусту, снимите крышку и варите борщ примерно 40 минут.

Добавьте петрушку, соль, перец и пропущенный через пресс чеснок. Выключите огонь, накройте крышкой и оставьте настояться на 30 минут.

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