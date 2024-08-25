Борщ из молодых овощей: как готовить и как смаковать
Особенность этого борща в том, что он варится из овощей, которые только появляются на грядках.
Рецептов борща есть невероятное количество. И каждая хозяйка имеет свой фирменный рецепт. Но борщ можно приготовить и летом. Из молодых овощей борщ получается нежным и с пикантным вкусом. Здесь лучше не засыпать много специй, чтобы ничем не перебить вкус овощей. Рецептом поделились на сайте Zaxid.
Борщ из молодых овощей
Ингредиенты:
- свекла молодая (с ботвой) — 4 шт;
- капуста — 0,5 кочана;
- картофель молодой — 5 шт;
- морковь молодая — 1 пучок;
- помидоры — 4 шт;
- кабачок молодой — 0,5 шт;
- лук молодой — 2 шт;
- лук-порей — 1 шт;
- корень петрушки — небольшой кусочек;
- зелень (петрушка, укроп, лук) — 1 пучок;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- соль, перец по своему вкусу;
- сухие травы по своему вкусу и желанию;
- сметана (для подачи) по своему вкусу.
Все овощи хорошо вымойте. Картофель, свеклу и морковь деликатно почистите, не срезая много. Порежьте свеклу и половину ботвы кусочками. Картофель и кабачок нарезать кубиками. Морковь нарезать кружочками. Корень петрушки оставить как есть.
Все овощи бросьте в воду (примерно 3-3,5 л) и варите 10 минут на среднем огне.
Порежьте кольцами лук, помидоры бланшируйте и снимите кожицу, порежьте кубиками. Обжарьте лук и помидоры на растительном масле, буквально 2-3 минуты. Добавьте сухие травы, если используете. Но они могут забить нежный вкус молодых овощей.
Нарежьте капусту и добавьте ее вместе с обжаренными овощами в кастрюлю, посолите и поперчите. Варите 5-7 минут после закипания. Бросьте мелко нарезанную зелень и измельченный чеснок, выключите огонь и дайте борщу настояться. Все знают, что борщ становится вкуснее, когда настоится. Подавайте со сметаной.
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