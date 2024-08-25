Борщ з молодих овочів: як готувати та як смакувати

Особливість цього борщу в тому, що він вариться з городини, яка щойно з'являється на грядках.

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Рецептів борщу є неймовірна кількість. І кожна господиня має свій фірмовий рецепт. Але борщ можна приготувати і влітку. З молодих овочів борщ виходить ніжним та з пікантним смаком. Тут краще не засипати багато спецій, щоб нічим не перебити смак городини. Рецептом поділились на сайті Zaxid.

Борщ з молодих овочів

Інгредієнти:

буряк молодий (з бадиллям) — 4 шт;

капуста — 0,5 качана;

картопля молода — 5 шт;

морква молода — 1 пучок;

помідори — 4 шт;

кабачок молодий — 0,5 шт;

цибуля молода — 2 шт;

цибуля-порей — 1 шт;

корінь петрушки — невеликий шматочок;

зелень (петрушка, кріп, цибуля) — 1 пучок;

часник — 3-4 зубчики;

сіль, перець до свого смаку;

сухі трави до свого смаку та бажання;

сметана (для подачі) до свого смаку.

Всі овочі добре вимийте. Картоплю, буряк та моркву делікатно почистіть, не зрізаючи багато. Поріжте буряк та половину бадилля шматочками. Картоплю та кабачок нарізати кубиками. Моркву нарізати кружечками. Корінь петрушки залишити як є.

Всі овочі киньте у воду (приблизно 3-3,5 л) та варіть 10 хвилин на середньому вогні.

Поріжте кільцями цибулю, помідори бланшируйте та зніміть шкірку, поріжте кубиками. Обсмажте цибулю та помідори на олії, буквально 2-3 хвилини. Додайте сухі трави, якщо використовуєте. Але вони можуть забити ніжний смак молодої городини.

Наріжте капусту і додайте її разом із обсмаженими овочами в каструлю, посоліть та поперчіть. Варіть 5-7 хвилин після закипання. Киньте дрібно нарізану зелень та подрібнений часник, вимкніть вогонь та дайте борщу настоятись. Всі знають, що борщ стає смачнішим, коли настоїться. Подавайте із сметаною.

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