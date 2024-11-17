Як зміняться ціни на продукти до кінця 2025 року: прогноз НБУ

Низька врожайність, погіршення якості овочів і фруктів, а також вичерпання запасів минулого року призвели до стрімкого зростання їхніх цін.

У другій половині 2024 року ціни значно зросли, причому темпи інфляції перевершили очікування Національного банку України. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Основними причинами цього стали:

обмежена пропозиція продовольства;

збільшення державних витрат;

швидке зростання зарплат;

поглиблення енергетичної кризи.

Незвично спекотне і сухе літо сильно позначилося на сільському господарстві. Скорочення врожайності, погіршення якості фруктів і овочів, а також виснаження торішніх запасів спричинили різке зростання цін на продукцію. Подорожчання сировини, особливо зернових культур, сповільнило здешевлення круп, але прискорило зростання вартості борошна.

Нестача кормів через посушливі умови також негативно вплинула на тваринництво, що сприяло зростанню цін на молочні продукти та деякі види м'яса.

Ціни на сирі продовольчі товари

Аналіз поточних тенденцій на продовольчому ринку України свідчить про стійке підвищення цін на низку товарів, включно з м'ясом, молочними продуктами та кондитерськими виробами. Основними факторами, що сприяють різкому зростанню цін на готову продукцію, стали значне подорожчання сировини та її дефіцит на ринку.

За останні місяці вартість оброблених продуктів харчування збільшилася на 8,9% у річному обчисленні, що значно перевищило прогноз Національного банку України, який становив 5,9% у червні 2024 року.

Графік цін на продукти харчування

Хоча спочатку вартість олії знизилася, подальше зростання цін на олійні культури призвело до прискорення інфляції в цьому сегменті. Тривале подорожчання м'яса також має значний вплив на загальне зростання цін на продукти харчування. Збільшення обсягів експорту продовольства додає тиск на внутрішній ринок і ціни.

Ці фактори суттєво позначилися на виробничих витратах у харчовій промисловості, особливо в молочній та борошномельній галузях. Збільшення собівартості продукції спричинило зростання оптових цін, яке, ймовірно, незабаром позначиться на кінцевій вартості для споживача.

Фахівці очікують, що інфляція на продовольчому ринку залишиться високою найближчим часом. Зокрема, ймовірне подорожчання м'яса, молочних продуктів і борошняних виробів. Поліпшення ситуації з інфляцією прогнозується до весни 2025 року, коли з'явиться новий врожай, що має уповільнити зростання цін на сирі продукти. За оцінками, до кінця 2025 року інфляція на ці товари може знизитися до приблизно 6%.

Далі очікується подальше зниження інфляції завдяки нарощуванню виробництва, поліпшенню логістики та зниженню світових цін на продовольство. За таких умов, до 2026 року рівень продовольчої інфляції може знизитися до 3%.

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