Інфляція на продовольчому ринку: у Нацбанку зробили прогноз щодо цін на продукти

Поліпшення ситуації з інфляцією прогнозується до весни 2025 року, коли з'явиться новий врожай, що сповільнює зростання цін на сирі продукти.

Низький рівень врожайності, погіршення якості овочів і фруктів, а також швидке вичерпання запасів з минулого року сприяють підвищенню цін на продукти. У результаті, у другій половині поточного року ціни значно зросли, а темпи інфляції виявилися вищими, ніж очікував Національний банк. Про це йдеться в даних НБУ.

Актуальні тенденції на продовольчому ринку України показують стабільне зростання цін на деякі товари, такі як м'ясо, молочні вироби та кондитерські продукти. За останні місяці вартість перероблених продуктів харчування зросла на 8,9% порівняно з минулим роком, що значно перевищує прогноз НБУ, який становив 5,9% на червень 2024 року.

Хоча спочатку вартість олії знизилася, проте потім відбулося зростання цін на олійні культури. Тривале подорожчання м'яса також має значний вплив на загальну інфляцію. Збільшення обсягів експорту продовольства чинить тиск на внутрішній ринок і ціни.

У НБУ вважають, що зростання собівартості продукції призвело до збільшення оптових цін на продукти, що найближчим часом, імовірно, позначиться на кінцевій вартості для споживачів.

Ціни на продукти харчування продовжать залишатися високими найближчим часом. Особливо очікується підвищення вартості м'яса, молочних продуктів і хлібобулочних виробів. Зниження інфляції передбачається не раніше весни 2025 року, коли новий урожай допоможе уповільнити зростання цін на сировинні продукти. Очікується, що до кінця 2025 року інфляція на ці товари може зменшитися до приблизно 6%.

Далі очікується подальше зниження інфляції завдяки нарощуванню виробництва, поліпшенню логістики та зниженню світових цін на продовольство. За таких умов до 2026 року рівень продовольчої інфляції може знизитися до 3%.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про 10 вагомих факторів, які піднімуть ціни на продукти до зими. Серед них вказані посуха, високі тарифи на енергоносії та окупація частини регіонів.

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