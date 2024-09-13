Ціни на пшеницю різко зросли після того, як РФ атакувала зерновоз у Чорному морі, — Bloomberg

Йдеться про судно, яке перевозило пшеницю до Єгипту. По ньому вдарила російська ракета після того, як зерновоз вийшов з українських територіальних вод.

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Ціна пшениці досягла двомісячного максимуму після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія завдала ракетного удару по зерновому судну у Чорному морі. Про це пише Bloomberg.

Ф'ючерси на пшеницю підскочили на 2,2% після того, як Україна заявила, що РФ вразила ракетою корабель з зерном", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі зросли до 5,9175 дол. за бушель, що є найвищим показником з липня 2024 року.

Російська ракета влучила у зерновоз

У четвер, 12 вересня, президент Володимир Зеленський заявив, що російська ракета поцілила в Чорному морі у цивільне судно, яке перевозило пшеницю до Єгипту, одразу після його виходу з територіальних вод України. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Глава держави додав, що чекає на реакцію світу. За його словами, пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет.

Відомо, що під атакою опинилося цивільне судно-зерновоз Ауа, яке йшло з порту Чорноморськ. У момент ракетного удару, який стався приблизно о 23:00 вечора середи, 11 вересня, судно перебувало виключно в економічній зоні Румунії. У зерновоза пошкоджено вантажний трюм і кран із лівого борту, але після вибуху він залишився на ходу і доплив до вантажного порту Констанца. Судно йшло під прапором Сент-Кітс і Невіс. Про це повідомляє ВВС.

Нагадаємо, 12 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про нічну атаку Росії, під час якої ЗС РФ вдарили двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний.

31 серпня ЗС РФ завдали ракетного удару по території однієї з громад Сумського району. Атака пошкодила вантажні зерновози.