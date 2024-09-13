Цены на пшеницу резко выросли после того, как РФ атаковала зерновоз в Черном море, — Bloomberg

Речь идет о судне, которое перевозило пшеницу в Египет. По нему ударила российская ракета после того, как зерновоз вышел из украинских территориальных вод.

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Цена пшеницы достигла двухмесячного максимума после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия нанесла ракетный удар по зерновому судну в Черном море. Об этом пишет Bloomberg.

Фьючерсы на пшеницу подскочили на 2,2% после того, как Украина заявила, что РФ поразила ракетой корабль с зерном", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже выросли до 5,9175 долл. за бушель, что является самым высоким показателем с июля 2024 года.

Российская ракета попала в зерновоз

В четверг, 12 сентября, президент Владимир Зеленский заявил, что российская ракета попала в Черном море в гражданское судно, которое перевозило пшеницу в Египет, сразу после его выхода из территориальных вод Украины. Пострадавших в результате атаки нет.

Глава государства добавил, что ждет реакции мира. По его словам, пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет.

Известно, что под атакой оказалось гражданское судно-зерновоз Ауа, которое шло из порта Черноморск. В момент ракетного удара, который произошел примерно в 23:00 вечера среды, 11 сентября, судно находилось исключительно в экономической зоне Румынии. У зерновоза повреждены грузовой трюм и кран с левого борта, но после взрыва он остался на ходу и доплыл до грузового порта Констанца. Судно шло под флагом Сент-Китс и Невис. Об этом сообщает ВВС.

Напомним, 12 сентября Воздушные силы ВСУ сообщали о ночной атаке России, во время которой ВС РФ ударили двумя крылатыми ракетами Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный.

31 августа ВС РФ нанесли ракетный удар по территории одной из громад Сумского района. Атака повредила грузовые зерновозы.