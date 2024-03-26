Відправили в "треті країни": Угорщина хоче блокувати сільськогосподарські товари України

За словами міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя, Будапешт хоче, щоб додаткові обмеження було введено проти української пшениці та кукурудзи.

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Угорщина закликала Україну повернутися на ринки третіх країн і не експортувати свою продукцію на внутрішній європейський ринок. Це нібито дестабілізує ситуацію. Про це розповів сільського господарства Угорщини Іштван Надь, повідомляє "24 канал".

Він також заявив, що Будапешт хоче, щоб додаткові обмеження було введено проти української пшениці та кукурудзи.

"Оскільки функціонування Чорноморського коридору триває і знову працює, то українська продукція має повернутися і потрібно сприяти її поверненню на традиційні експортні ринки, в основному на Близький Схід і Північну Африку", — сказав міністр.

Надь, відповідаючи на запитання журналістів щодо блокування безмитної торгівлі Європейського Союзу з Україною, все залежить від пропозицій, які будуть на переговорах. Зазначається, що безмитна торгівля України з ЄС передбачена до 6 червня 2024 року.

За словами журналістів, Європейська Комісія ще на початку березня цього року запропонувала лібералізацію щодо експорту з України. З іншого боку, передбачені також нові обмеження — так званий "список чутливих продуктів". Туди входять цукор, м'ясо птиці та яйця. Рівень експорту цих продуктів не повинен перевищувати середній рівень 2022 — 2023 років.

Також пропозиція Європейської Комісії передбачає, що Україна може продавати такі товари без сплати мита на середньому рівні 2022 — 2023 років. Однак після перетину порога — доведеться в обов'язковому порядку платити мито.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Угорщина заблокує конфіскацію заморожених активів Росії для ЗСУ. За словами джерела видання, в угорському уряді стверджують, що зазначені кошти мають бути використані на що-небудь, крім озброєння для українських військовослужбовців.

Також нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав допомогти йому "окупувати Брюссель". Аналітики вважають, що заклик прем'єра Угорщини стане каталізатором активності крайніх правих партій, які поділяють багато ключових позицій по всьому континенту.