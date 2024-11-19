Свіжість і безпека. Як зберегти продукти під час вимкнення світла

Після того як знову повернулися відключення електроенергії, важливо згадати про правильне зберігання продуктів. Дізнайтеся, що ви можете залишити, що викинути і як використовувати те, що у вас є.

Якщо ви дорожите вмістом свого холодильника і морозильної камери, то вимкнення електроенергії може викликати страх, який може швидко перерости в "А як зберегти всю мою їжу?" Це обґрунтоване занепокоєння. Якщо ви хочете дізнатися, як убезпечити свою їжу під час вимкнення електроенергії, скористайтеся порадами та рекомендаціями які допоможуть у цьому випадку, пише Real Simple.

Підготовка до відключення електроенергії

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Оскільки відключення електроенергії вже є для нас звичайним явищем, придбайте термометр, який показує температуру в холодильнику і морозильній камері. За даними Міністерства сільського господарства США, холодильник, що працює, повинен нагріватися не вище 5 градусів, оскільки бактерії можуть рости вище цієї температури, яку Міністерство сільського господарства США називає "небезпечною зоною". Будь-яка зазвичай охолоджена їжа, яка перебувала в небезпечній зоні протягом кількох годин, ризикує бути заражена харчовим отруєнням.

Оскільки існує обмеження на те, як довго ваш холодильник залишається холодним після вимкнення електроенергії, також рекомендується тримати в коморі запас високопсувних продуктів (які не потрібно зберігати в холодильнику). Основними продуктами тут є консерви, як-от квасоля і риба — чудовий вибір, так само як і горіхова паста та протеїнові батончики.

Правило чотирьох годин

За словами FoodSafety.gov, свіжі продукти зазвичай вважаються безпечними в холодильнику всього близько чотирьох годин після відключення електроенергії. Більше ні, і Міністерство сільського господарства США радить викидати швидкопсувні продукти, такі як сире м'ясо, м'ясо, яке розморожується, яйця, відкриті соуси та листова зелень. Інші продукти, які також заробляють квиток у відро для сміття, включають більшість залишків їжі (наприклад, піцу), салат з яєць або тунця, варені макарони, рис і картоплю, а також молоко, відкриті вершкові заправки. Поки електрики немає, тримайте дверцята холодильника і морозильної камери якомога довше закритими, щоб запобігти витоку холодного повітря.

Безпечні продукти харчування

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Деякі безпечні продукти включають тверді сири, плавлені сири, вершкове масло, нерозрізані фрукти та овочі, відкрите арахісове масло і не вершкові соуси, наприклад, соєвий соус. Що стосується вашої морозильної камери, то повна морозильна камера залишається в безпечній прохолодній зоні близько 48 годин, перш ніж вам доведеться почати все викидати. Пам'ятайте, що наполовину заповнена морозильна камера прогрівається швидше. Через 48 годин, якщо продукти все ще холодні на дотик, наче вони охолоджені, їх слід знову заморозити. Якщо їжа розморозилася, то найкраще її викинути.

Збережіть те, що у вас є

Немає кращого часу для використання традиційних методів зберігання продуктів, ніж під час відключення електроенергії. Подумайте про те, щоб змішати нарізані овочі в смузі, гаспачо або соуси, якими ви можете насолодитися одразу або поділитися з сусідами. Це також може бути чудовим часом для засолювання, яке спирається на природну ферментацію, тож ви зможете з легкістю засолити капусту, огірки та буряк навіть без електроенергії. Маринування при свічках — прекрасне проведення часу.

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