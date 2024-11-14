5 продуктів, які краще їсти свіжими, а не консервованими

В ідеальному світі ми всі їмо тільки свіжі продукти. Але реальність така, що термін придатності деяких продуктів швидко спливає, і тоді на виручку приходять консерви. Нюанс у тому, що не всі продукти корисні в консервованому вигляді.

Консервовані продукти доступніші за ціною порівняно зі свіжими та деякими замороженими продуктами, тому іноді має сенс купувати консервовані супи, овочі та інші продукти. Однак консервовані продукти відомі високим вмістом натрію: сіль часто додають для смаку, але вона також діє як консервант. Вони також можуть містити оброблені інгредієнти або велику кількість металів, тому деякі консервовані продукти краще вживати в помірних кількостях. Існує також проблема смаку і текстури — свіжі продукти можуть бути більш апетитними, ніж консервовані. Про консервовані продукти, які краще залишити в магазині, пише Real Simple.

Оливки

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Консервовані оливки зберігаються в розсолі, що складається з солі та оцту. Його мета полягає в тому, щоб продовжити життя оливок, але водночас розсіл змушує їх розм'якшуватися і вони стають дуже м'якими, що особливо критично для оливок без кісточок. Замість того щоб купувати консервовані оливки, шукайте оливки, що зберігаються в банках. У них теж є розсіл, але оливки в банках мають твердішу текстуру, тому вони не такі кашоподібні. У них також, імовірно, менше натрію порівняно з консервованими оливками.

Курка

Консервована курка може забезпечити безліч поживних речовин, але це може бути не найкращим способом отримати білок. Як і багато консервів, консервована курка часто містить багато натрію через солоний розсіл. Для того щоб курка була законсервована, вона має пройти процес стерилізації. Це запобігає появі бактерій, але робить консервовану курку переробленим продуктом, тому її слід вживати в їжу в обмежених кількостях. Замість цього візьміть собі упаковку курячих грудок без кісток і шкіри, щоб отримати корисний білок.

Тунець

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Тунець багатий на білок, корисні жири та інші поживні речовини. Ви можете купити консервований тунець і мати напоготові джерело білка тривалого зберігання, але не варто їсти тунець занадто часто. Тунець містить велику кількість ртуті, яка може накопичуватися в організмі. Консервований тунець не містить більше ртуті, ніж свіжий тунець, тому вживання цього виду риби потрібно обмежувати.

Деякі фрукти

Свіжі, заморожені або висушені фрукти і ягоди набагато корисніші за консервовані. Дані свідчать про те, що ягоди, папайю, груші, цитрусові та абрикоси дорожче купувати в банці. Відмовтеся від консервованих фруктових міксів, бо може бути дешевше приготувати їх самостійно зі свіжих фруктів (і так ви, імовірно, споживатимете менше цукру та кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози).

Деякі овочі

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Багато овочів не доступні в холодну пору року в достатній якості та кількості, проте вибір консервованих варіантів, не найкращий вибір. Купівля сезонних продуктів вважається одним із найкращих способів заощадити на овочах. Вони, на відміну від консервованих, не містять багато солі, цукру та інших консервантів, які можуть бути шкідливими для здоров'я.

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