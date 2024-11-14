5 продуктов, которые лучше есть свежими, а не консервированными

В идеальном мире мы все едим только свежие продукты. Но реальность такова, что срок годности некоторых продуктов быстро истекает и тогда на выручку приходят консервы. Нюанс в том, что не все продукты полезны в консервированном виде.

Консервированные продукты более доступны по цене по сравнению со свежими и некоторыми замороженными продуктами, поэтому иногда имеет смысл покупать консервированные супы, овощи и другие продукты. Однако консервированные продукты известны высоким содержанием натрия: соль часто добавляют для вкуса, но она также действует как консервант. Они также могут содержать обработанные ингредиенты или большое количество металлов, поэтому некоторые консервированные продукты лучше употреблять в умеренных количествах. Существует также проблема вкуса и текстуры — свежие продукты могут быть более аппетитными, чем консервированные. О консервированных продуктах, которые лучше оставить в магазине, пишет Real Simple.

Оливки

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Консервированные оливки хранятся в рассоле, состоящем из соли и уксуса. Его цель состоит в том, чтобы продлить жизнь оливок, но при этом рассол заставляет их размягчаться и они становятся очень мягкими, что особенно критично для оливок без косточек. Вместо того чтобы покупать консервированные оливки, ищите оливки, хранящиеся в банках. У них тоже есть рассол, но оливки в банках имеют более твердую текстуру, поэтому они не такие кашеобразные. В них также, вероятно, меньше натрия по сравнению с консервированными оливками.

Курица

Консервированная курица может обеспечить множество питательных веществ, но это может быть не лучшим способом получить белок. Как и многие консервы, консервированная курица часто содержит много натрия из-за соленого рассола. Для того чтобы курица была законсервирована, она должна пройти процесс стерилизации. Это предотвращает появление бактерий, но делает консервированную курицу переработанным продуктом, поэтому ее следует употреблять в пищу в ограниченных количествах. Вместо этого возьмите себе упаковку куриных грудок без костей и кожи, чтобы получить полезный белок.

Тунец

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Тунец богат белком, полезными жирами и другими питательными веществами. Вы можете купить консервированный тунец и иметь наготове источник белка длительного хранения, но не стоит есть тунец слишком часто. Тунец содержит большое количество ртути, которая может накапливаться в организме. Консервированный тунец не содержит больше ртути, чем свежий тунец, поэтому употребление этого вида рыбы нужно ограничивать.

Некоторые фрукты

Свежие, замороженные или высушенные фрукты и ягоды намного полезнее консервированных. Данные говорят о том, что ягоды, папайю, груши, цитрусовые и абрикосы дороже покупать в банке. Откажитесь от консервированных фруктовых миксов, потому что может быть дешевле приготовить их самостоятельно из свежих фруктов (и так вы, вероятно, будете потреблять меньше сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы).

Некоторые овощи

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Многие овощи не доступны в холодное время года в достаточном качестве и количестве, однако выбор консервированных вариантов, не самый лучший выбор. Покупка сезонных продуктов считается одним из лучших способов сэкономить на овощах. Они, в отличие от консервированных, не содержат много соли, сахара и других консервантов, которые могут быть вредными для здоровья.

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