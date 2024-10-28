Идеально для вегетарианцев: 6 лучших растительных источников омега-3

Эти растительные продукты не только помогают удовлетворить ваши потребности в омега-3, но и содержат другие необходимые питательные вещества, поддерживающие здоровье. Даже если вы не едите жирную рыбу, есть множество способов получить ежедневную дозу омега-3.

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Омега-3 жирные кислоты необходимы для здоровья сердца, работы мозга и уменьшения воспаления. И чаще всего они ассоциируются с жирной рыбой. Если вы вегетарианец или веган, то можете задаться вопросом, с помощью каких продуктов получить достаточное количество омега-3 в рационе. К счастью, существует множество растительных продуктов, которые также содержат эти полезные жиры. О лучших вегетарианских источниках омега-3 пишет Times of India.

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Семена чиа

Фото: Freepik

Семена чиа могут показаться маленькими и незначительными, но они обладают мощным питательным эффектом. Они являются одним из лучших растительных источников омега-3, ведь всего одна столовая ложка содержит около 5 граммов этих полезных жиров. Помимо омега-3, семена чиа богаты клетчаткой, белком и важными минералами, такими как кальций.

Семена чиа очень универсальны, ними можно посыпать свою утреннюю кашу, добавить их в смузи или приготовить вкусный пудинг из чиа в качестве полезного десерта.

Семена льна

Льняное семя является еще одним источником энергии, когда речь идет о содержании омега-3, особенно в форме альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Одна столовая ложка молотого льняного семени содержит около 2,5 граммов омега-3. Однако, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами, лучше всего использовать молотое льняное семя, так как цельные семена могут проходить через пищеварительную систему, так и не усвоившись. Вы можете смешивать молотые семена льна с овсянкой, йогуртом или даже добавлять их в выпечку для питательности.

Семена конопли

Семена конопли являются еще одним фантастическим источником омега-3, так как содержат примерно 1 грамм ALA на три столовые ложки. Что отличает их от других семян, так это сбалансированное соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот, что отлично подходит для поддержки здоровья. Помимо того, что семена конопли богаты этими незаменимыми жирами, они являются полноценным источником белка, содержащим все девять незаменимых аминокислот. Их тонкий ореховый вкус хорошо подходит для смузи, салатов или даже для тоста с авокадо.

Грецкие орехи

Фото: Freepik

Грецкие орехи не только вкусны, но и являются одними из немногих орехов, которые содержат большое количество омега-3. Горсть грецких орехов содержит примерно 2,5 грамма АЛК. Они также богаты белком, клетчаткой и другими жизненно важными питательными веществами, такими как витамин Е и антиоксиданты, поддерживающие здоровье мозга. Грецкие орехи можно добавлять в салаты или йогурт, или просто жевать их в качестве полезного перекуса. Это простой способ пополнить организм омега-3 без особых усилий.

Соевые бобы

Соевые бобы и другие соевые продукты, такие как тофу, темпе и эдамаме, являются отличными вегетарианскими источниками омега-3, а чашка вареных соевых бобов содержит около 1,2 грамма АЛК. Помимо содержания омега-3, соевые бобы богаты белком, железом и кальцием, что делает их питательным продуктом во всех отношениях. Включите соевые бобы в свой рацион, добавляя их в жаркое, супы или готовя сытный омлет из тофу на завтрак.

Фасоль

Фото: Freepik

Фасоль может быть не первым продуктом, который приходит на ум в качестве источника омега-3, но она действительно богата на полезные жиры. Одна чашка вареной фасоли содержит около 0,1 грамма АЛК, а также множество других питательных веществ, таких как клетчатка, белок и фолиевая кислота. Хотя содержание омега-3 в ней ниже, чем в других источниках в этом списке, включение фасоли в сбалансированную диету все же может способствовать удовлетворению суточной потребности. Добавляйте фасоль в супы, тушеные блюда или салаты для питательности.

Напомним, 6 полезных свойств омега-3 жирных кислот для организма.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.