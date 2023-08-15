Источник здоровья: 6 полезных свойств омега-3 жирных кислот для организма

Все знают, что жирные кислоты омега-3 просто необходимы нашему организму, ведь они обладают многочисленными преимуществами для здоровья. Ученые изучают роль омега-3 жирных кислот в лечении многих заболеваний, включая болезни сердца, диабет, слабоумие и депрессию.

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Жирные кислоты омега-3 — это разновидность полиненасыщенных жиров, которые содержатся в различных продуктах питания и добавках. В организме омега-3 являются компонентами клеточных мембран и воздействуют на клеточные рецепторы, воздействуя на множество функций организма, начиная от регулирования свертывания крови и заканчивая уменьшением воспаления. Они играют ключевую роль в здоровье легких, сердца, мозга и кровеносных сосудов. Об этом пишет Forbes Health.

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Есть три основных типа омега-3 жирных кислот, которые содержатся в разных источниках пищи:

альфа-линоленовая кислота (АЛК);

эйкозапентаеновая кислота (ЭПК);

докозагексаеновая кислота (ДГК).

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Жирные кислоты омега-3 считаются незаменимыми питательными веществами, поскольку они не вырабатываются организмом естественным образом и должны поступать из пищевых продуктов или добавок, объясняет Шерил Муссатто, зарегистрированный диетолог из Топики, штат Канзас.

Где содержится омега-3

Фото: Freepik

Жирные сорта рыбы (например, лосось, скумбрия, тунец и сардины) особенно богаты омега-3 жирными кислотами, включая ДГК и ЭПК. Также доступны растительные источники омега-3 жирных кислот, включая орехи, семена и растительные масла. Однако имейте в виду, что эти продукты содержат АЛК, которая может быть преобразована в ДГК и ЭПК только в ограниченных количествах.

Преимущества жирных кислот Омега-3

Исследования показывают многообещающие результаты о возможной пользе омега-3 жирных кислот. Ниже мы рассмотрим несколько основных преимуществ омега-3 для вашего здоровья.

Поддерживает здоровье сердца

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Жирные кислоты омега-3 широко изучались на предмет их способности поддерживать здоровье сердца и защищать от сердечно-сосудистых заболеваний. Жирные кислоты омега-3 могут улучшить здоровье сердца за счет снижения уровня триглицеридов, снижения риска аритмии (нерегулярного сердцебиения) и замедления образования бляшек в артериях, объясняет Муссатто.

Обзор 38 исследований показал, что жирные кислоты омега-3 могут снизить риск смерти от сердечных заболеваний и улучшить исходы сердечных заболеваний, таких как сердечный приступ. В другом исследовании было доказано, что и добавки с рыбьим жиром значительно снижали риск сердечного приступа и сердечных заболеваний.

Способствует пренатальному росту и развитию

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Жирные кислоты омега-3 особенно важны во время беременности, отмечает Ханна Уиттакер, зарегистрированный диетолог из Ливерпуля, специализирующийся на педиатрическом и дородовом питании. "Жирные кислоты омега-3, особенно ДГК, важны для развития мозга и глаза, — говорит она. "Достаточное потребление омега-3 жирных кислот во время беременности связано с улучшением когнитивных функций и остроты зрения у младенцев".

Кроме того, Уиттакер объясняет, что получение достаточного количества омега-3 может также поддерживать здоровье матери во время беременности. Фактически, исследования показывают, что ЭПК уменьшает симптомы депрессии и снижает риск послеродовой депрессии. Некоторые исследования также предполагают, что омега-3 могут снизить риск преждевременных родов, хотя эти исследования неоднозначны.

Имеет противовоспалительное действие

Фото: SciTechDaily

"Омега-3 также обладают противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить воспаление в организме", — говорит Уиттекер. Хроническое воспаление может способствовать длинному списку заболеваний, включая ожирение, рак, болезни сердца и диабет.

В одном из больших обзоров были получены аналогичные результаты, в которых сообщалось, что добавки омега-3 могут снизить уровень С-реактивного белка СРБ и других маркеров воспаления у взрослых с различными заболеваниями.

Улучшает психическое здоровье

"Исследования показали, что омега-3 также могут быть полезны для психического здоровья", — говорит Уиттакер, добавляя, что добавки могут помочь облегчить симптомы депрессии и тревоги. Согласно одному исследованию, как высокие, так и низкие дозы добавок омега-3 были эффективны для лечения большого депрессивного расстройства по сравнению с плацебо. Другое исследование показало, что омега-3 также помогают уменьшить симптомы тревоги.

Исследователи полагают, что омега-3 действует, изменяя определенные пути в мозге, которые регулируют эмоции и участвуют в развитии определенных психических расстройств. Хотя необходимы дополнительные исследования, жирные кислоты омега-3 также были протестированы для лечения других состояний, включая шизофрению, расстройства настроения, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и аутизм.

Улучшает работу мозга

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Жирные кислоты омега-3 играют важную роль в регуляции работы мозга. По словам Муссатто, считается, что они помогают защитить клетки от окислительного стресса, который может быть связан с развитием таких состояний, как болезнь Альцгеймера. Обзор 2018 года в журнале Nutritional Neuroscience пришел к выводу, что жирные кислоты омега-3 могут быть особенно полезны в начале болезни Альцгеймера, когда функция мозга слегка нарушена.

В одном из исследований, ученые пришли к выводу, что омега-3 могут увеличить приток крови к мозгу и улучшить обучение, память и когнитивное благополучие.

Поддерживает здоровье

"Жирные кислоты омега-3 помогают уменьшить боль и скованность в суставах у людей с ревматоидным артритом и другими воспалительными заболеваниями суставов", — говорит Уиттекер. Это может быть связано с их противовоспалительными свойствами и способностью снижать выработку провоспалительных белков в организме.

Исследование 2021 года показало, что омега-3 могут значительно уменьшить боль у людей с остеоартритом, типом дегенеративного заболевания суставов.

Когда обратиться к врачу

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"В настоящее время не существует стандартизированного теста на дефицит омега-3, поэтому его может быть трудно точно определить или обнаружить", — говорит Муссатто. Тем не менее, определенные симптомы могут указывать на дефицит и означать, что пришло время обратиться к врачу.

По словам Муссатто, некоторые из ключевых симптомов, на которые следует обратить внимание, включают:

истончение или ломкость волос;

проблемы с кожей, включая сыпь, раздражение или прыщи;

мозговой туман;

боль в суставах или скованность.

Обязательно поговорите с врачом перед началом приема добавок, если у вас есть какие-либо сопутствующие заболевания или вы принимаете другие лекарства.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.