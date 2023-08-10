Почему я поправляюсь: 6 самых распространенных причин увеличения веса у женщин

Увеличение веса — тема, которая затрагивает людей всех полов, но факторы, способствующие этому, могут различаться. У женщин, существуют определенные триггеры и обстоятельства, усугубляющие проблему.

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От гормональных изменений и генетической предрасположенности до выбора образа жизни и поведения — причины увеличения веса у женщин могут быть разными, но понимание этих причин имеет решающее значение для разработки эффективных стратегий по поддержанию здорового веса. Об этом пишет Healthier Steps.

Гормоны играют жизненно важную роль в регулировании различных функций организма, включая обмен веществ, аппетит и управление весом. У женщин гормональные изменения и колебания на разных этапах жизни могут существенно влиять на состав тела и приводить к увеличению веса. Вот 6 факторов, которые могут вызывать гормональный дисбаланс в женском организме, ведущий к увеличению веса.

Половое созревание

Фото: Freepik

В период полового созревания у девочек резко повышается уровень эстрогена. Эстроген – это гормон, отвечающий за женственный внешний вид, но он также может влиять на характер распределения жира.

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Женщины, как правило, накапливают больше жира вокруг талии, бедер и груди на этом этапе из-за гормональных изменений.

Менструальный цикл

Менструальный цикл включает сложные гормональные взаимодействия, влияющие на обмен веществ и регуляцию аппетита.

Прогестерон — это гормон, вырабатываемый преимущественно яичниками во второй половине менструального цикла, известной как лютеиновая фаза. Его основная функция заключается в подготовке и поддержке матки к возможной беременности за счет утолщения ее слизистой оболочки.

Во время овуляции яйцеклетка выходит из одного из яичников в фаллопиевы трубы. После этого уровень прогестерона начинает неуклонно повышаться под влиянием другого гормона, называемого лютеинизирующим гормоном (ЛГ). Это подготавливает тело к потенциальному зачатию и имплантации, однако, если зачатия не произойдет, эти уровни начнут падать.

Фото: Pixabay

Доказано, что высокий уровень прогестерона способствует увеличению веса в различных аспектах, в том числе:

Задержка жидкости: повышение уровня прогестерона перед менструацией вызывает задержку воды, что приводит к временному вздутию живота и колебаниям веса.

Повышенный аппетит: прогестерон стимулирует аппетит, воздействуя на рецепторы мозга, отвечающие за сигналы голода. Следовательно, некоторые женщины могут испытывать тягу к некоторым продуктам или переедание во время определенных фаз менструального цикла.

Беременность

Фото: Freepik

Беременность связана с резкими гормональными изменениями, необходимыми для развития плода. В то время как прогестерон резко возрастает во время беременности, вызывая задержку воды и вздутие живота, также повышается уровень другого гормона, называемого лептином, который регулирует энергетический баланс, контролируя сигналы голода.

Во время беременности нередко возникает резистентность к инсулину, что может привести к увеличению накопления жира.

Менопауза

Менопауза означает завершение репродуктивного периода женщины, когда производство эстрогена значительно снижается вместе с другими гормонами, такими как прогестерон.

Снижение уровня эстрогена влияет на метаболизм, что приводит к уменьшению мышечной массы и замедлению скорости метаболизма. Это способствует увеличению веса, обычно наблюдаемому во время менопаузального перехода.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

Фото: Freepik

СПКЯ является распространенным эндокринным заболеванием, характеризующимся дисбалансом половых гормонов, таким как избыток тестостерона в сочетании с резистентностью к инсулину, что приводит к нерегулярным менструальным циклам и трудностям в снижении веса.

Заболевания щитовидной железы

Гормоны щитовидной железы, прежде всего тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), играют решающую роль в регуляции обмена веществ. Недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз) может привести к увеличению веса из-за снижения скорости метаболизма, в то время как гиперактивность щитовидной железы (гипертериоз) может привести к потере веса или затруднению набора веса.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.