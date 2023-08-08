Похудеть без диет: 7 способов сократить количество калорий в рационе — диетолог

Для того чтобы скинуть несколько лишних килограммов и подтянуть фигуру, не обязательно сильно ограничивать себя в питании и не вылезать из спортзала. Диетолог-нутрициолог Анна Безык рассказывает Фокусу, как, изменив ежедневные привычки, поможно легко похудеть.

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Важно понимать, что на наш вес влияет калорийность пищи, соответственно, если мы потребляем больше, чем тратим, то неизбежно увидим плюс на весах. Но, чтобы убрать несколько лишних килограммов, достаточно ввести легкий дефицит калорий, а не давиться гречкой с куриным филе. Диетолог-нутрициолог Анна Безык рассказала Фокусу как легко сократить количество потребляемых калорий и даже не заметить дискомфорта.

"Чтобы худеть, нужно создать дефицит калорий. Уверена, это уже не новость. Вариантов много: можно вносить все, что вы едите в специальные программы, можно сократить размеры порций, есть вариант купить готовый рацион и питаться по меню. Но если вы не готовы к радикальным мерам, то есть и простые способы. Кажется, что это незначительные меры, но снижение калорийности на 200-400 ккал в день могут сделать свое дело", — говорит Анна Безык.

Итак, вот 7 привычек, изменив которые вы наверняка смените джинсы минимум на один размер

Пейте американо вместо латте

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"В любимом многими кофейном напитке молока больше, чем кофе. И если в американо без сахара 2-4 ккал, то в латте без сахара (в зависимости от объема) — 200-300 ккал. Заменив лишь один напиток, вы сможете уменьшить суточную калорийность на 200 ккал", — говорит диетолог.

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Латте или капучино с сиропом или сахаром, да еще и в прикуску с десертом – это не напиток, а полноценный прием пищи, который может стоить вам чуть ли не половины дневного рациона. А если вы пьете его не один раз в день?

Попробуйте заменить калорийный латте черным кофе с молоком без сахара, и старайтесь пить его не сразу после еды, а в качестве перекуса. К слову, кофе отлично перебивает аппетит, но пить его вместо приемов пищи плохая идея, так как вы компенсируете недостаток калорий позже.

Откажитесь от добавленного сахара

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"Если вы добавляете сахар в напитки, то это 25-30 калорий в 1 чайной ложке. Уберите сахар совсем или постепенно сократите его количество до минимума", — советует диетолог.

Добавленный сахар есть во многих продуктах и иногда вы его даже не замечаете. Но калорий, которые вы получаете, не становится меньше. На самом деле пить чай или кофе без сахара, всего лишь дело привычки.

Контролируйте количество масла в салатах и заправках

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"Когда заправляете салат, всегда используйте ложку. Наливая масло из бутылки, мы не можем контролировать его количество. В 1 чайной ложке растительного масла 50 ккал. В салат достаточно добавить 2-3 чайные ложки, а если вы едите в ресторане, заказывайте соус отдельно, так вы сможете контролировать его дозировку", — говорит диетолог.

Такая простая привычка, которая не принесет вам ограничений и дискомфорта, также поможет сократить количество потребляемых калорий. Старайтесь выбирать полезное масло, например, оливковое, кунжутное, ореховое. Оно добавит блюду насыщенный пикантный вкус и закроет вашу потребность в полезных жирах.

Замените крупы на овощи

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"Ешьте меньше каш, а больше овощей. 50 г готовой каши – это примерно 50 ккал, а 50 г овощей – 15 ккал. Съедайте 100 г каши и 200 г овощей, а не наоборот", — советует Анна Безык.

Клетчатка невероятно важна для здоровья нашего ЖКТ и играет важную роль в процессе похудения. В вашем рационе должно присутствовать не менее трех порций овощей в день, поэтому важно добавлять их к каждому приему пищи. Среди каш отдавайте предпочтение полезным, которые имеют богатый питательный профиль и содержат много белка, например, гречку, перловку, булгур.

Увеличьте расход калорий

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"Когда вы идете в обычном темпе (55-60 шагов в минуту), вы тратите приблизительно 70 калорий за полчаса, а если увеличить темп до 100 шагов в минуту, то получается уже 160 калорий за те же 30 минут", — говорит диетолог.

Просто начните больше двигаться! Пройдитесь несколько остановок до работы пешком, выберите более длинный маршрут для прогулки, на выходных отправляйтесь кататься в парк на велосипеде, а не смотрите сериалы, используйте лестницу, а не лифт. Не нужно покупать абонемент в спортзал, вас окружает масса вариантов, просто будьте активнее.

Ешьте без гаджетов

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Еду нужно не проглатывать за просмотром очередного ролика в смартфоне, а тщательно пережевывать, ощущая вкус и наслаждаясь. Привычка есть перед телевизором или телефоном является прямой дорогой к лишнему весу. Исследования показывают, что человек, который ест перед телевизором, съедает на 20% больше.

Откажитесь от сладких напитков

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Сладкая газировка вредит не только вашей фигуре, но и здоровью, потому что содержит большое количество сахара и других вредных компонентов. Попробуйте заменить сладкую газировку ягодными морсами без сахара, лимонадом или просто чистой водой.

"Применяя каждый из этих лайфхаков хотя бы раз в день, вы на 300-400 калорий сократите количество калорий в рационе, а это поможет незаметно скинуть пару лишних килограмм", — говорит Анна Безык.

Напомним, диетолог назвала 5 сладких десертов, которые можно есть даже на диете

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.