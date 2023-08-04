Что выбрать на перекус: 5 полезных вариантов из ближайшего супермаркета

Летом мы много времени проводим на улице, часто находимся в дороге, поэтому обычно питаемся продуктами из ближайшего магазина или заправки. Нутрициолог Аня Чу рассказывает Фокусу, какой перекус выбрать в супермаркете, чтобы не навредить своему здоровью и фигуре.

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Вспомните, когда вы очень голодны заходить в магазин, хочется съесть буквально все, что вы видите на полках, а особенно то, где больше сахара, теста и жира. Это нормально, организму нужна быстрая энергия, потому что вы заморили себя голодом. Поэтому, если вы знаете, что обед вас застанет не дома, позаботьтесь об этом заранее, чтобы предупредить приступы голода, которые провоцируют переедание не совсем полезной пищей. Нутрициолог и food-эксперт Аня Чу рассказала Фокусу о 5 полезных вариантах для перекуса, которые вы сможете найти в любом магазинчике.

Нутрициолог говорит, что летом найти полезный перекус в супермаркете очень просто. Во-первых, летом организм требует другой пищи, чем в холодное время года, а во-вторых, это сезон овощей, фруктов и ягод, поэтому вы просто не имеете права их обойти. Итак, здоровый перекус из супермаркета может быть следующим.

Ягоды

Фото: Pixabay

"Первый вариант — это голубика или черника. Ягоды голубики обладают противовоспалительным и общеукрепляющим действием, нормализуют обмен веществ. Черника полезна тем, что регулирует деятельность пищеварительного канала", — говорит нутрициолог.

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Действительно, ягоды, это самый простой вариант перекуса в дороге. Их нужно только помыть и все, они готовы к употреблению. Фруктоза, которая содержится в ягодах, даст вам силу и энергию, клетчатка — хорошо насытит, а витамины, минералы и антиоксиданты — позаботятся о вашем здоровье. Идеально!

Орехи

Фото: Pixabay

"Следующий вариант перекуса — это орехи. Они являются источником полезных жиров и белка. Советую включить орехи в свой ежедневный рацион, ведь так можно снизить риск инсульта", — говорит Аня Чу.

Орехи являются источником омега-3, омега-6 и омега-9 жирных кислот, содержат витамин Е, магний, медь и железо. Единственное, стоит знать, что орехи очень калорийные и много их есть нельзя, на порцию достаточно будет 30 г миндаля или грецкого ореха.

Сыр

Фото: Freepik

"Если вы любите сыр, он также станет отличным вариантом для перекуса. Желательно отдавать предпочтение сыру гауда или чеддер", — советует нутрициолог.

Чедер имеет насыщенный пряный вкус, поэтому удовлетворит ваши вкусовые рецепторы. А еще он способствует нормализации обмена веществ, благодаря содержанию витаминов группы A, В, Е, РР, бета-каротина и различных микроэлементов (цинк, медь, железо, марганец, натрий).

Сыр гауда также очень вкусный и имеет полезный состав. Витамин А помогает вашему зрению, витамин D снижает риски развития остеопороза, а витамин Е хорошо влияет на вашу кожу.

Кроме того, творожный перекус очень питательный, поэтому вы долгий период времени будете чувствовать сытость.

Шоколад

Фото: Freepik

"Сладкий вариант перекуса — шоколад, но помним, что содержание какао должно быть не менее 85%! Потому что чем меньше содержание какао в шоколаде, тем больше в нем сахара", — говорит нутрициолог.

Черный шоколад не только очень вкусный, но и очень полезен для вашего здоровья. Настоящий черный шоколад помогает расширять сосуды и снижать артериальное давление, уменьшает уровень холестерина, риск развития инфаркта и инсульта, обладает антиоксидантным действием. А еще черный шоколад увеличивает выработку эндорфинов в организме, поэтому вы после такого перекуса у вас обязательно улучшится настроение. Главное, помните о порции!

Свежие овощи

Фото: Freepik

"Вкусным и полезным вариантом перекуса также может быть морковь мини или помидоры черри", — отмечает Аня Чу.

Это простой и питательный перекус, который удовлетворит потребность вашего организма в клетчатке. Кстати, и в черри, и в сырой моркови очень много витамина С (около 6 мкг на 100 г), а еще морковь отлично удовлетворит ваше желание чем-то похрустеть, не хуже, чем чипсы или сухарики. Морковка мини продается практически в каждом супермаркете, уже мытая и полностью готовая к употреблению.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.